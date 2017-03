Štrasburk - Evropský parlament většinou hlasů schválil návrh směrnice zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi, proti které má výhrady hlavně Česko. Pro předloženou kompromisní podobu směrnice hlasovalo 491 z 697 přítomných europoslanců, 178 bylo proti a 28 se zdrželo.

O pozměňovacích návrzích, předložených poslankyní Ditou Charanzovou (ANO) jménem liberálů, se ani nehlasovalo. Parlamentní zpravodajka Vicky Fordová z Británie totiž varovala, že tím by přišla vniveč veškerá dosavadní práce na vylepšení původního návrhu Evropské komise a práva dosavadních legálních držitelů zbraní by se ocitla v ohrožení.

Charanzová označila přijetí dokumentu za "promarněnou šanci", domnívá se však, že ještě bude možné využít výjimek - po vstupu směrnice v platnost totiž budou mít členské státy 15 měsíců na to, aby ji zapracovaly do vlastních zákonů a předpisů.

Hlasování předcházela bouřlivá debata, v níž zazněla i obvinění z populismu a ignorance, anebo naopak z posedlosti byrokratickou regulací, která lidem ztrpčí život. Jako odpůrci nové normy vystupovali mimo jiné napříč politickým spektrem čeští europoslanci. Zástupci nejsilnějších poslaneckých klubů, evropských lidovců a socialistů, ale dali najevo, že za návrhem stojí.

Strany kritizují směrnici o zbraních, MO uvažuje o novém zákonu

Ministerstvo obrany začne pracovat na návrhu zákona, který by umožnil střelcům ponechat si některé zbraně, jež zapovídá dnes schválená evropská směrnice zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Také další strany nové opatření Evropské unie kritizují, i když se podle nich podařilo vyřadit některá vadná ustanovení.

Stropnický ocenil to, že se povedlo ze směrnice odstranit některé "nesmysly", zmínil například opatření ohledně zbraní na paintball. Přesto však podle něj na ministerstvu vznikne pracovní tým, který se bude zabývat tím, jak na směrnici reagovat. "Budeme vycházet z naší národní tradice střeleckých a podobných spolků, začneme pracovat na návrhu zákona, který pracovně nazýváme zákon o branných spolcích," řekl.

Předpis by měl podle Stropnického umožnit ponechat si některé zbraně, které spadají do kategorie "takzvaně zakázaných". Inspirací mohou být podle něj Finsko či Litva. "Musíme přijít s opatřením, které nebude lidi omezovat," uvedl.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) řekl, že si musí nejprve podrobně projít, v jaké verzi předpis prošel. Jako držitel zbrojního průkazu si ale myslí, že česká vnitrostátní legislativa je dostatečná. "Ale směrnice je někdy démonizovaná, jsou tam i věci, kterou nejsou zmiňovány," řekl. Jmenoval některé výjimky u sběratelů či sportovních střelců.

ODS podle její poslankyně Jany Černochové považuje směrnici za nepřijatelnou. "I přes určité zmírnění a odstranění absurdit, které v původním návrhu byly, se domníváme, že s terorismem a s kriminalitou nelze bojovat zpřísněním pravidel pro slušné," uvedla. Pravicová opoziční strana chce bránit implementaci směrnice i za cenu možných sankcí.

Podobně argumentuje i poslanec Úsvitu Martin Lank. "Bude to kontraproduktivní, když omezíte držení zbraní slušným lidem, tak z logiky věci vyplývá, že zůstanou těm neslušným, kteří na zákony kašlou," řekl. Návrh nebude mít dopad, jaký EU očekává, dodal.

Předseda myslivců odmítl zbraňovou směrnici, chce národní výjimku

Předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota doufá, že se podaří pro evropskou směrnici zpřísňující držení zbraní vyjednat národní výjimku, aby se směrnice v českém právu nemusela aplikovat. Řekl to dnes ČTK. V první fázi se evropská směrnice českých myslivců nedotkne, Janota se však obává dalšího zpřísňování.

"Věřím, že alespoň tím (dojednáním výjimky) zamezíme aplikaci směrnice do českých zákonů. V první fázi se to nás myslivců tak zásadně nedotýká, je však velká obava, co bude následovat v dalších letech, aby se to nezpřísňovalo salámovou metodou," řekl Janota.

Jednota podle něj podporuje novelu ústavního zákona, kterou předložil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a další zákonodárci. Česko by podle ní výslovně uznalo, že držení a nošení zbraní, pokud je v souladu se zákonem, je součástí zajišťování bezpečnosti ČR. Poslanci v návrhu uvedli, že novela nevybízí k hromadnému ozbrojování občanů a nemá vést ke zvýšení počtu případů reálného použití zbraně.