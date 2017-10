Praha - Slavný italský filmový hudební skladatel Ennio Morricone v pondělí popáté za doprovodu Českého národního symfonického orchestru (ČNSO) vystoupil v pražské O2 areně. Koncert v rámci světového turné Ennio Morricone - Last ever show s podtitulem Goodbye Prague pořadatelé označili za jeho loučení s pražským publikem. Stejně jako čtyři předchozí Morriconeho pražské koncerty byl i tento vyprodán. Morricone oznámil, že příští rok, kdy oslaví 90. narozeniny, již ve velkých halách vystupovat nebude.

Nový koncertní program Morricone nabídl za doprovodu dvou stovek hudebníků a zpěváků, mezi kterými opět nechyběly portugalská zpěvačka Dulce Pontesová a italská sopranistka Susanna Rigacciová. Stejně jako při svém posledním vystoupení v O2 areně dirigoval Morricone vsedě. Už před přestávkou se stejně jako členové ČNSO a vokalisté dočkal aplausu vestoje.

"Je to prostě výborný orchestr," vysvětlil držitel čestného Oscara Morricone, proč si vybral ke spolupráci na koncertech i nahrávání české muzikanty. "Hrají bravurně, jak sólisté, tak celý orchestr. Imponuje mi celková úroveň hudebníků, tím myslím nejen jejich vzdělání, ale i přístup a vychování. Jsou slušní, zdvořilí a vstřícní," prohlásil skladatel.

Včetně přídavků zazněly tři desítky známých filmových melodií. V první polovině koncertu se posluchači dočkali mimo jiné melodie Man With a Harmonica z westernu Tenkrát na západě nebo muziky z dalšího klasického filmu režiséra Sergia Leoneho Hodný zlý a ošklivý, ve které se představila sopranistka Rigacciová. Hlavní roli v tomto snímku ztvárnil Clint Eastwood, který Morriconemu v roce 2007 Oscara za celoživotní dílo předal.

Morricone nabídl zaké hudbu z filmu Quentina Tarantina Osm hrozných, za kterou získal dalšího Oscara. Ocenění zvedlo zájem také o ČNSO, který často koncertuje v zahraničí nebo doprovází další světoznámé umělce. V závěru koncertu nabídl Morricone kompozice Gabriel's Oboe, Falls a také On Earth as It Is in Heaven ze snímku Misie.

Slavný skladatel během své kariéry zkomponoval hudbu k více než 500 filmům. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) ocenil Morriconeho cenou Artis Bohemiae Amicis, která je udělována lidem cílevědomě přispívajícím k šíření dobrého jména české kultury.