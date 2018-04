New York - Po desetizápasové absenci způsobené zraněním se basketbalista Joel Embiid vrátil do sestavy Philadelphie a při svém debutu v play off NBA jí pomohl vyhrát utkání 1. kola na palubovce Miami 128:108. Kamerunský pivot si chránil obličej maskou s unikátními brýlemi, a přestože s ní nebyl spokojený, nastřílel 23 bodů. Mimo jiné dal sedm bodů v řadě při klíčovém náporu. Sixers vedou v sérii 2:1 na zápasy. Jedno vítězství od postupu do druhého kola jsou obhájci titulu z Golden State a také New Orleans.

Utkání v Miami bylo vyrovnané až do začátku čtvrté čtvrtiny, kdy se povedlo odskočit hostům a hlavní zásluhu na tom měl Embiid. Kvůli zlomenině očnice nehrál tři týdny a do zápasu nastoupil s maskou.

"Bylo to nepříjemné," komentoval hru s ochrannou pomůckou. "Ale jinak bych pořád nemohl nastoupit. Bez té masky se speciálními brýlemi by mi to nepovolili. Musel jsem se s tím vypořádat a to se snad povedlo," dodal. "Jsem pyšný na to, co předvedl," ocenil svého svěřence kouč Brett Brown.

Právě Embiid nastartoval cestu Philadelphie za vítězstvím. Nejprve v poslední dvanáctiminutovce proměnil střelu z otočky o desku. V tu chvíli hosté vedli o devět bodů. Pak přidal ještě trojku a následně dal oba trestné hody. Philadelphia opanovala čtvrtou část 32:14.

Australan Ben Simmons přispěl k vítězství 19 body, 12 doskoky a sedmi asistencemi. Chorvat Dario Šarič a Ital Marco Belinelli přidali po 21 bodech. V dresu poraženého Miami byl nejlepším střelcem slovinský rozehrávač Goran Dragič s 23 body.

Úřadující šampioni z Golden State porazili i potřetí San Antonio, které koučoval Ettore Messina místo Gregga Popoviche, jemuž ve středu zemřela manželka. Spurs podlehli Warriors 97:110 a prohrávají 0:3 na utkání. Kevin Durant nastřílel 26 bodů, Klay Thompson 19. Na straně poražených zaznamenal 18 bodů LaMarcus Aldridge.

Jedna porážka dělí od konce sezony také basketbalisty Portlandu, kteří opět nestačili na New Orleans a podlehli mu 102:119. Osobním maximem v play off se blýskl Nikola Mirotič, autor 30 bodů a osmi doskoků. Pivot Anthony Davis se na výhře podílel 28 body a 11 doskoky, rozehrávač Rajon Rondo nasbíral 19 bodů a 11 asistencí. Trail Blazers nepomohli tři dvacetibodoví střelci C.J. McCollum (22 bodů), Al Farouq Aminu (21) a Damian Lillard (20).

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 3. zápas:

Miami - Philadelphia 108:128, stav série 1:2.

Západní konference - 3. zápasy:

New Orleans - Portland 119:102, stav série 3:0; San Antonio - Golden State 97:110, stav série 0:3.