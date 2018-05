New York - Americký podnikatel Elon Musk se chce zapojit do boje proti smyšleným zprávám a hodlá otevřít webový portál hodnotící pravdivost zpráv a poctivou práci jejich autorů i vydavatelů. Napsal to ve středu na twitteru. Uvažuje prý o tom, že svůj web nazve ruským slovem Pravda.

Musk, který se proslavil smělými kosmickými projekty, výrobou elektromobilů Tesla nebo třeba plánem na vysokorychlostní dopravní projekt hyperloop, na svém twitterovém účtu spustil hlasování, v němž se k jeho mediálnímu projektu mají uživatelé vyslovit. Zatím hlasovalo půl milionu lidí, 87 procent z nich je pro.

Podle Muska je zapotřebí nejen prověřovat pravdivost informací, ale i hledat, kdo za výrobou těch falešných stojí. "I když části veřejnosti je třeba jedno, do jaké míry jsou zprávy pravdivé, novinářům, editorům a médiím na tom záleží," je přesvědčen podnikatel.

Do boje se smyšlenými zprávami se v USA pustily velké technologické společnosti včetně firem Facebook, Microsoft nebo Google. Chtějí především znemožnit zneužívání sociálních sítí k ovlivňování politických názorů voličů, jak se to údajně stalo při kampani k prezidentským volbám v USA v roce 2016. Z útoků proti volbám americké tajné služby obviňují Rusko.