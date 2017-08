Račice (Litoměřicko) - Elitní český čtyřkajak si po první společné jízdě na mistrovství světa v Račicích pochvaloval přesazení v lodi, kde se na zadáka místo Jana Štěrby přesunul Radek Šlouf. Ze druhého místa v rozjížďce olympijské pětistovky dnes domácí kvarteto postoupilo do sobotního semifinále.

Všem členům posádky se zdá, že v nově poskládané sestavě jejich loď jede lépe. "Je to takové kontrolovanější a i se potvrdilo, že jsme možná rychlejší než předtím," řekl šestatřicetiletý Štěrba.

V úvodní společné jízdě na MS české kvarteto porazili jen Rusové. "Ale to už je pro semifinále a pro finále jen taková kosmetická úprava, abychom tam líp drželi stabilitu a jednotně šli do toho finiše. Jinak si myslím, že jízda byla opravdu dobrá. My jsme se na to připravili, a i když je to jen rozjížďka, tak jsme ji chtěli jet dobře," hodnotil benjamínek Šlouf.

Všichni ve čtvrtek úspěšně absolvovali rozjížďky a semifinále na deblkajacích. Čtyřkajak si ale naostro vyzkoušeli až dnes. "Těšil jsem se na to. Byl jsem hrozně zvědavý, jak nám to pojede v té pozměněné sestavě. Po té Evropě jsme měli myslím trošku krizičku. I kdyby to nešlo líp než předtím, tak nás to nakoplo, že jsme se zase těšili," vyprávěl Daniel Havel. Z evropského šampionátu čtyřkajak odjížděl zklamaný, protože po nevydařených finálových jízdách skončil dvakrát čtvrtý.

Háček Jakub Špicar se dokázal otřepat z vyčerpávajícího semifinále deblkajaku, kde s Havlem museli na kilometru po špatném startu dotahovat ztrátu. "Na dnešek jsem se těšil. Ten čtyřák je poloviční trať, spíš taková včelička, bolí jen chvilku. Zatím to zvládám dobře," pochvaloval si.

Klíčovým závodem pro český čtyřkajak bude sobotní semifinále. "Možná je nejnáročnější, více než finále, protože jde o to vůbec probojovat se do těch bojů o celkové umístění. Jde hlavně o to se tam dostat a bojovat o ty medaile. Když už se to člověku povede, tak jde do finále uvolněný a sebevědomý. I ten projev je lepší," popisoval Šlouf.

Semifinále čtyřkajaků na 500 metrů je naplánované na sobotní odpoledne. Kolem poledne všichni členové posádky absolvují finále na deblkajaku. Šloufa se Štěrbou čeká závod na 500 metrů, jejich parťáky dvojnásobná trať.