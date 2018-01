Praha - Nejlepší české beachvolejbalové páry se představí na turnaji evropského okruhu v Pelhřimově. Na CEV Masters s dotací 50 tisíc eur budou od čtvrtka hrát Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou i Ondřej Perušič a David Schweiner.

Fanoušci se v areálu Beachwell mohou těšit na vrcholné představení. Přijedou například Švýcarky Betschartová a Hüberliová, které v neděli v boji o třetí místo na Světovém okruhu v Haagu porazily Nausch Slukovou s Hermannovou. Dorazí i Finky Ahtiainenová s Lehtonenovou či Němky Borgerová s Kozuchovou.

Hermannová na tiskové konferenci po půlnočním návratu z Haagu řekla, že se těší na případnou odvetu se Švýcarkami. "To rozhodně," prohlásila. "V Pelhřimově je ideální spojení haly s hotelem a zázemím, takže to bude pěkný turnaj," uvedla Hermannová, jak popisovala zahraničním týmům areál v Pelhřimově.

"Trénujeme tam přes zimu, takže to je pro nás návrat domů. Pětka by byla super, ale míříme až nahoru," řekla Nausch Sluková. S Hermannovou odehrály v Pelhřimově i minulé dva ročníky, kdy turnaj patřil do nižší kategorie, a oba vyhrály.

V minulosti se turnaj CEV hrál v listopadu, ale organizátoři přesunuli termín na leden a poprvé se bude hrát v hale. "Listopad a prosinec je odpočinkový termín a přihlášky ukazují, že jsme udělali dobře," řekl promotér Vladimír Kozler.

Vedle elitních ženských dvojic přijedou i silné mužské páry. Ohlášeni jsou Poláci Kantor a Losiak, Rakušané Doppler a Horst či Lotyši Samoilovs a Smedins.

Finále jsou na programu v neděli 14. ledna od 16:00. Pořadatelé připraví pro diváky až 600 míst a velkoplošnou obrazovku v přilehlém stanu.