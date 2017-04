Newark (USA) - Pro Patrika Eliáše v úterý začaly rozlučkové akce s New Jersey Devils, s nimiž spojil dvacet let úspěšné kariéry v NHL. Nejlepší střelec v klubové historii a druhý nejproduktivnější Čech v zámořské lize slavnostně vhodil před zápasem s Philadelphií úvodní buly, zdravil se s hráči i se 14 tisíci diváky. Čtyřicetiletý útočník oznámil konec kariéry v NHL v pátek.

Eliáš s New Jersey získal dva Stanley Cupy, naposledy za ně hrál v minulé sezoně. Po květnové operaci kolena se mu vrátit na led už nepodařilo. Úterní ceremoniál prožil v saku, v sobotu ale oblékne dres a absolvuje s Devils rozbruslení před utkáním proti NY Islanders.

Co plánuje do budoucna, neprozradil. Už dříve připustil i možnost návratu do Česka. "Kéž bych vám to mohl říct," odvětil na úterní tiskové konferenci na dotaz, co bude dál. "S koncem kariéry přichází spousta kroků, tím prvním je užít si to ještě s hráči a celou organizací," řekl.

Eliáš je rekordmanem Devils v počtu branek, asistencí, bodů, branek v přesilových hrách nebo vítězných gólů. Řadu klubových statistik vede i v play off. V příští sezoně New Jersey vyvěsí dres s jeho číslem 26 ke stropu haly Prudential Center.

Bývalý reprezentační kapitán odehrál za Devils v základní části 1240 zápasů s bilancí 408 gólů a 617 asistencí, dalších 125 bodů za 45 branek a 80 přihrávek přidal ve 162 utkáních play off. V NHL je druhým nejproduktivnějším Čechem po Jaromíru Jágrovi.