Brno - S velkým natěšením a očekáváním vyhlíží hokejový útočník Patrik Eliáš sobotu 24. února. Právě v tento den, před utkáním s New York Islanders, se po Dominiku Haškovi stane teprve druhým českým hráčem v historii, jehož číslo vyřadí klub NHL z užívání. New Jersey vyvěsí Eliášův dres s číslem 26 slavnostně ke stropu haly.

"Já už to samozřejmě nějakou dobu vím. Je to pro mě obrovská pocta, že budu mezi těmi jmény. Pro hráče asi to nejvyšší týmové ocenění, jehož se mu může ze strany klubu dostat. Nesmírně si toho vážím a na celou tu událost se hrozně těším," řekl po středeční rozlučkové exhibici Martina Havláta v Brně novinářům Eliáš, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s šestadvacítkou.

V Devils bude pátým vyřazeným hráčem, po Scottu Stevensovi (4), Kenu Daneykovi (3), Scottu Niedermayerovi (27) a Martinu Brodeurovi (30) prvním útočníkem. "U všech těch ceremoniálů jsem samozřejmě byl, takže už tak nějak vím, co to obnáší. Každý na to reaguje jinak, ale pro mě to bude oslava té mé kariéry. A nejen pro mě, ale i pro rodinu a mé známé," uvedl jednačtyřicetiletý hokejista.

Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru a držitel dvou bronzů z MS a jednoho z OH připustil, že po březnovém ukončení kariéry už nadchází čas, kdy se ohlíží za svou dlouhou sportovní dráhou. "Vůbec nebudu lhát - když se takhle hraje nějaká exhibice a představují vás, tak si člověk rád vyslechne, co má v kariéře za sebou. K mé osobě konkrétně slyším vůbec nejraději to, že je loajální a jako hráč odehrál celou kariéru v NHL za jeden tým. To je pro mě to nejdůležitější a toho si vážím nejvíc," zdůraznil Eliáš.

Ví, že právě loajalita má vedle několika klubových rekordů velký podíl na rozhodnutí o vyřazení dresu. "Je to ohodnocení za to, že jsem za Devils hrál takovou dobu," přitakal Eliáš.

Brněnskou exhibici bývalého spoluhráče z New Jersey i reprezentace Havláta si naplno vychutnal. "S Martinem se mi vždy dobře hrálo, ať už v klubu nebo v reprezentaci. Hrozně jsme si to užívali. Chodím si pro radost občas zahrát, tady to mělo i náboj. Byla to paráda," pochvaloval si.

Ocenil, že čas si v přípravě na nadcházející sezonu našly i ty největší hvězdy včetně Jaromíra Jágra. "Dobře se to nakombinovalo - mladí hráči se staršími a některými už vysloužilými. Že si kluci našli čas, to je jen známka, že mají rádi Martina jako kluka a rádi na tu akci přijeli."

Vlastní rozlučku ještě naplánovanou nemá. "Uvidíme, co bychom třeba dali dohromady, kde a tak dále... Ono se pak něco takového těžko vyrovnává akci v takové atmosféře, jakou jsme zažili s Martinem. Publikum v Brně jsem nikdy jako hráč na ledě nezažil. Jen jako malej, ale to na nás řvali jen rodiče. Fanoušci v Severní Americe by se od těch zdejších mohli učit, protože fanoušci v Brně jsou jedni z nejlepších v Evropě. Klukům se tady musí hrát fantasticky," řekl.

Vývoj v Devils, kteří od porážky ve finále Stanleyova poháru 2012 marně čekají na účast v play off, nepřestal sledovat. "Tým prochází nějakou změnou, která bude ještě nějaký čas trvat, ale snad se brzy dostane zpět do těch výšin a na úroveň, kdy budou každým rokem v play off a budou mít šanci bojovat o Stanley Cup," přál si třebíčský rodák, jenž oblékl dres týmu poprvé v sezoně 1995/96.

Věří, že k tomu přispěje i mladý český útočník Pavel Zacha. "Myslím, že má velký talent a potenciál. Samozřejmě, že přechod z juniorského hokeje je markantní. A myslím, že z toho byl sám trochu překvapený, co to všechno obnáší. Nejen po stránce hry na ledě, ale i přípravou a podobně. Minulá sezona mu určitě dala hodně. Její poslední třetinu měl velmi dobrou a pro mě byl jedním z hráčů, který byl na ledě vždy vidět. Ten tým je hodně mladý, bude mít šikovné kluky a hrát rychlý hokej, což Pavlovi vyhovuje."

Osobní plány bez milované hry zatím neodkryl. "Chodím dál hrát hokej a plánuju ho hrát i nadále dvakrát týdně v Letňanech. Tím pádem mi zase až tak nechybí, ale je určitě skvělé si zahrát na úrovni s klukama, s nimiž jsem třeba ty dlouhé roky hrál. Jestli mi hokej bude chybět, tak pak uvidíme, co a jak dál," uzavřel Eliáš.