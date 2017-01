Sokolov - Společnost ČEZ převedla k dnešku akcie elektrárny Tisová do majetku Sokolovské uhelné a.s. (SUAS). Podle dohody uzavřené už v říjnu se tak uhelná elektrárna stala definitivně majetkem těžařské firmy, která do ní dodává uhlí. Prodejem, jehož finanční výši firmy neuvedly, skončí i roky trvající soudní spory mezi oběma společnostmi. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

"Předmětem dohody je uzavření nové smlouvy na dodávku sokolovského hnědého uhlí a prodej elektrárny Tisová ze Skupiny ČEZ do rukou Sokolovské uhelné," upřesnil Kříž.

Obě strany si od dohody slibují narovnání vzájemného obchodního vztahu a vytvoření podmínek pro další výrobu elektřiny a tepla z hnědého uhlí v sokolovském regionu. SUAS se několik snažila u soudu prosadit zvýšení cen, za které ČEZ od firmy nakupoval uhlí pro tisovskou elektrárnu. Podle SUAS byla cena nevýhodná a výrazně nižší, než ceny za které ČEZ kupoval od jiných dodavatelů.

Pro Sokolovskou uhelnou představuje koupě elektrárny možnost konsolidace aktivit v sokolovském regionu a využití synergií z propojení celého řetězce od těžby uhlí po dodávku tepla a elektřiny spotřebitelům.

Skupině ČEZ zase umožní prodej elektrárny Tisová soustředit se zejména na provoz zmodernizovaných elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice a snížit dlouhodobá rizika vývoje bilance a tržních cen uhlí v ČR.

Převod schválil na začátku prosince i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Společně s Elektrárnou Tisová je součástí transakce ještě část podniku ČEZ Teplárenská. Konkrétně jde o horkovod Habartov, díky kterému jsou zásobovány obce Citice, Bukovany a město Habartov tepelnou energií.

Společnost Sokolovská uhelná dosáhla v roce 2015 zisku 383 milionů korun. Proti předchozímu roku to bylo o 250 milionů méně. Kvůli soudním sporům s ČEZ firma omezila například sponzoring.

Polostátní energetické skupině ČEZ v roce 2015 meziročně klesl čistý zisk o osm procent na 20,5 miliardy korun. Tržby jí vzrostly o čtyři procenta na 210,2 miliardy Kč.