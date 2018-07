Dukovany (Třebíčsko) - Jaderná elektrárna Dukovany neplánovaně odstavila čtvrtý blok kvůli kontrole jednoho z šesti hlavních cirkulačních čerpadel. Elektřinu přestal blok vyrábět dnes krátce před 09:00, sdělil ČTK mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Práce by měly být hotové do deseti dnů. V elektrárně zároveň končí plánovaná odstávka prvního bloku, která začala 12. května. Dodávky elektřiny do sítě z tohoto bloku by měly být obnoveny v následujících hodinách.

Ve čtvrtém bloku budou energetici kontrolovat jedno z cirkulačních čerpadel, která zajišťují oběh vody v primárním okruhu. Podle sdělení elektrárny tak chtějí vyloučit riziko jeho případného výpadku. "Tomu v tomto případě musí předcházet odstavení a částečné vychlazení výrobního zařízení," uvedl mluvčí.

Čtvrtý blok Dukovan je tak letos krátkodobě odstaven podruhé. V dubnu stál devět dní kvůli kontrole zařízení sekundární části potrubí parogenerátoru. Ze stejného důvodu byl následně krátce odstaven i blok číslo tři. Plánovaná odstávka čtvrtého bloku spojená s výměnou části jaderného paliva by měla začít v září.

Dukovanská elektrárna s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Letos byl podle plánu v elektrárně odstaven i druhý blok, a to na 53 dnů. Další dva dukovanské bloky tři a čtyři stály v součtu 19 dní.

V reaktoru prvního dukovanského bloku, který stojí od poloviny května, energetici opět spustili štěpnou reakci první prázdninový den. V následujících hodinách v něm budou operátoři postupně zvyšovat výkon a dělat další testy zařízení potřebné před připojením generátorů obou parních turbín, uvedl mluvčí.

Plánovanou odstávku prvního bloku využili energetici kromě výměny pětiny paliva za čerstvé k testům a kontrolám zařízení. Pokračovaly také práce na jeho modernizaci, z nichž nejnáročnější byla výměna části rozvaděčů. Práce při odstávce zahrnovaly 34 významných technických a investičních akcí.