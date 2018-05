Plzeň - První letní posilou fotbalistů Plzně je Nigerijec Ubong Ekpai. Dvaadvacetiletý krajní záložník dosud v lize nastupoval za Liberec a Zlín. S úřadujícím mistrem podepsal po přestupu smlouvu na tři roky. Viktoria o tom informuje na svém webu.

"Ekpai je rychlostním typem fotbalisty, kteří jsou pro dnešní fotbal nesmírně důležití. Navíc má již zkušenosti s evropskými poháry," uvedl generální manažer Plzně Adolf Šádek.

Ekpai je v Česku od července 2016. V Liberci hostoval z Maccabi Haifa a za 16 ligových zápasů nastřílel čtyři branky a přidal dvě asistence. Loni přestoupil do Zlína, kde ve 28 ligových duelech dal sedm gólů a připsal si čtyři asistence. Za oba týmy nastupoval také v Evropské lize, kde si připsal devět startů.

"Plzeň je podle mě nejlepší český klub. Hraje jako rodina, jako jeden tým. To se mi líbí a myslím si, že to je pro mě dobrá volba," řekl Ekpai. "Angažmá ve Viktorii je pro mě velká výzva. Budu mít možnost si zahrát poprvé Ligu mistrů. Věřím jak sobě, tak mužstvu, že na to máme," dodal.

Věří, že se mu v Plzni splní sen a zahraje si proti Realu Madrid. "Chtěl bych ho porazit a přál bych si, aby byl Cristiano Ronaldo u toho. Pak bychom mu mohli říct, že jsme ho porazili," prohlásil Ekpai.

Těší se i na spolupráci s novými spoluhráči. "Limberský je podle mě nejlepší obránce v Česku, hraje dobře a chytře a těším se, až s ním budu hrát. Mám také rád Kopice, s nímž jsme si naposledy ve Zlíně vyměnili dresy. Obdivuji Krmenčíka, protože dává rád góly. Budu dělat vše pro to, abych mu na několik dalších přihrál," dodal.