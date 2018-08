Praha - Majitelé vozidel na elektrický nebo vodíkový pohon zřejmě budou moci do budoucna získat zvláštní registrační značky označené písmeny EL. Tyto značky by jim do budoucna mohly přinést některé výhody. Vozy policie a záchranného systému asi budou moci být vybaveny kvůli lepší viditelnosti i modročervenými, nejen modrými majáky. Novinky přinese novela o provozu na pozemních komunikacích, kterou doporučil beze změn schválit senátní dopravní výbor. Horní komora o předloze rozhodne příští týden.

Novela má také změnit pravidla pro vytváření průjezdu pro automobily policie, hasičů a zdravotníků na silnicích se třemi a více pruhy v jednom směru. V případě kolon budou muset běžní řidiči uvolnit těmto vozům prostor mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem, nikoli mezi pravým a přiléhajícím pruhem. Změna má zajistit, aby pravidla pro vytváření průjezdu byla v Česku stejná jako v ostatních evropských zemích.

Vládní předloha nejvíce řeší fungování stanic technické kontroly a měření emisí. V případě stanic technické kontroly novela zejména zruší zákaz jejich propojení s autoservisy nebo s prodejci vozidel. V souladu s unijní úpravou stanoví, že kontrolní technici u technických i emisních kontrol nebudou moci být odměňováni způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků prohlídek.

Možnost propojení stanic technické kontroly se servisy přinese podle zástupců ministerstva dopravy motoristům výhody. Pokud se při technické kontrole zjistí na automobilu závada, řidič tam bude moci vozidlo nechat k opravě. Vlastníci vozidel, kteří mají zřízenu datovou schránku, budou podle novely s dvouměsíčním předstihem informování o nutnosti technické prohlídky. Úprava má předejít situacím, kdy se o propadlé technické způsobilosti vozu řidiči dozví až při policejní kontrole.

Zavedení ekologických dopravních značek prosadil poslanec ANO Martin Kolovratník. Podle něj by vozidla s touto značkou mohla například využívat vyhrazené jízdní pruhy a mít snazší vjezd do městských center. Nemusely by mít ani dálniční známku, míní poslanec. Elektromobil už nabízí každá významnější značka a v příštím roce s ním má přijít domácí Škoda Auto. Letos se v ČR prodalo 225 elektromobilů.

Novela má také ztížit stáčení počtu ujetých kilometrů, zakáže měnit záznamy na počítadle ujeté vzdálenosti. Pokud ale bude nutné vyměnit tachometr, automechanik o tom bude muset vystavit protokol, který pak provozovatel auta předá při první následné evidenční kontrole. Za porušení zákazu změny počtu ujetých kilometrů bude hrozit jednotlivcům i firmám až půlmilionová pokuta.