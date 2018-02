Brusel - Evropská komise dnes zveřejnila svůj návrh znění paragrafů budoucí dohody mezi EU a Británií, které se týkají přechodného období po brexitu vyžadovaného britskou stranou. Už v úterý pětistránkový dokument dostaly k dispozici členské země. Materiál, ze kterého už citovala některá média, v zásadě opakuje směrnice, které minulý týden daly státy bloku k jednáním o přechodném období unijnímu vyjednavači Michelu Barnierovi.

Vůči britské straně je text poměrně přísný. EU chce mít například možnost omezit přístup Británie na svůj trh pro případ, že by v přechodném období po brexitu porušila dohodnutá pravidla. Příslušný mechanismus by měl být přitom rychlý a umožňovat omezení britského přístupu i bez čekání na poměrně zdlouhavé rozhodování unijního soudu.

Británie odejde z EU na konci března 2019. Londýn však požádal o dojednání přechodného období, které by mělo skončit zřejmě na konci roku 2020. Ostatních 27 zemí unie na diskusi v tomto směru kývlo. Vyjednavači Barnierovi ale státy daly poměrně přesné podmínky, jak by přechodné období mělo vypadat. Británie by po jeho dobu měla přístup na unijní trh, musela by ale plně uznávat evropské právo, včetně rozhodnutí soudu EU. Jako stát mimo EU už by ale neseděla v žádných orgánech bloku a nepodílela by se na jeho rozhodování.