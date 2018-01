Brusel - Pokud členské země Evropské unie bezodkladně neodstraní své nedostatky v ochraně čistého ovzduší, nebude Evropská komise váhat s právními kroky vůči nim. Novinářům to po jednání s představiteli ministerstev životního prostředí devíti států, včetně České republiky, řekl komisař pro životní prostředí Karmenu Vella. Podle mluvčího komise Margaritise Schinase dal Vella státům čas na doplnění jejich návrhů do konce příštího týdne.

"Slyšeli jsme dnes některé pozitivní nápady. Ale na první pohled nestačí ke změně celkového obrázku. Bez nových a funkčních opatření nebudou v mnoha případech standardy kvality ovzduší dodržovány po řadu měsíců i let, někdy i po roce 2020," upozornil Vella.

Pozváni byli na dnešek nejen zástupci ČR, ale také Německa, Španělska, Francie, Itálie, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Británie. Na limity nedosáhlo celkem 18 zemí. Komise chce podle Velly s devítkou zemí spolupracovat a pomoci jim splnit limity, které se samy zavázaly dodržovat a kterých měly dosáhnout v letech 2005 a 2010. Limity se týkají klíčových znečišťujících látek, jako je oxid dusičitý (NO2) či prachové částice.

"Ještě dnes, v roce 2018, umírá každý rok předčasně 400.000 lidí kvůli rozsáhlému a výraznému zanedbávání tohoto problému," podotkl na tiskové konferenci Vella. V Česku je to okolo 4000 úmrtí ročně.

Náměstek českého ministra životního prostředí Vladislav Smrž po schůzce ČTK řekl, že komise s Českem problém řeší už několik let a naposledy do Prahy poslala své takzvané "odůvodněné stanovisko".

V Česku jsou místně - a to jen na třech místech v zemi - překračovány denní limity pro koncentrace oxidu dusíku, který pochází nejčastěji z automobilové dopravy a velké energetiky, a limity na koncentrace prachových částic (PM10), které v ČR do ovzduší vypouštějí nejvíce lokální topeniště.

"My jsme se snažili panu komisaři vysvětlit, že my s tím děláme. Máme národní plán snižování emisí, lokální plány zlepšování kvality ovzduší. Imisní situace se zlepšují. Průmysl je na nejlepších dostupných technologiích," vypočítal náměstek Smrž.

Připomněl, že Česko bude investovat devět miliard korun do výměny 80.000 až 100.000 kotlů na moderní. V dopravě se Česko soustředí na podporu veřejné dopravy. "My potřebujeme komisi v tom, aby přestala extenzivně vykládat například směrnici EIA (o posuzování vlivu na životní prostředí), aby nám to nekomplikovalo výstavbu významných obchvatů ,jako je Praha, Frýdek-Místek, Brno. A mohli jsme také stavět železnice. Potřebujeme pomoc s filtry prachových částic v autech, protože se jedná o legislativu na evropské úrovni," doplnil.