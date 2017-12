Brusel - Evropská komise potvrdila, že státní podnik Prisko může převzít společnost OKD Nástupnická a.s., aniž by akvizicí vznikly obavy z narušení hospodářské soutěže. Komise to uvedla v tiskové zprávě. Převzetí je součástí reorganizačního plánu černouhelné OKD, která je od loňského roku v úpadku.

Reorganizační plán schválili věřitelé OKD letos v srpnu. Odvolal se ovšem největší neuznaný věřitel Citibank a mateřská NWR, což realizaci plánu oddaluje, protože o odvolání zatím nerozhodl soud.

Reorganizační plán předpokládá, že doly a provozní majetek firmy přejdou do nové společnosti OKD Nástupnická, jejíchž 100 procent akcií za asi 80 milionů korun získá státní podnik Prisko. V původní OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli.

Evropská komise v tiskové zprávě upozornila, že hlavním úkolem Priska je správa aktiv v majetku ministerstva financí a že Česká republika prostřednictvím ministerstva financí také ovládá energetickou firmu ČEZ.

Jak OKD, tak ČEZ produkují černé uhlí, připomněla komise. Obavy z narušení hospodářské soutěže ale podle ní neexistují vzhledem k nevelké pozici OKD na trzích ve střední a východní Evropě, alternativním dodavatelům v Polsku a postupnému zavírání dolů společnosti.