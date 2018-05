Brusel - Evropská komise dnes představí své plány na nové mechanismy ve fungování eurozóny v souvislosti s konkrétními návrhy příštího víceletého finančního rámce EU po roce 2020. Mezi novinkami by měla být například stabilizační funkce, tedy možnost využití půjček k udržení úrovně investic v případě velkých takzvaných asymetrických šoků.

Návrhy, které dnes komise představí, budou podle všeho daleko méně ambiciózní než plány, o nichž před časem mluvil například francouzský prezident Emmanuel Macron.

Představu zmínila komise už loni v prosinci jako jednu z možností dalšího prohlubování hospodářské a měnové unie. Půjde o novinku, nesouvisející s už existujícím Evropským stabilizačním mechanismem (ESM).

Země by v případě jednorázového problému, třeba přírodní katastrofy, mohla získat půjčky na investice do infrastruktury a dalších programů, které by mohly omezit hospodářské potíže.

Celková výše mechanismu by podle Financial Times měla být 30 miliard eur (přes 775 miliard Kč) a žádná země by nemohla získat víc než 30 procent tohoto objemu.

Dalším plánem, který by dnes měli oznámit místopředseda komise pro euro Valdis Dombrovskis a komisař pro daně a cla Pierre Moscovici, je nový fond na podporu potřebných reforem.