Brusel - Evropská komise dnes navrhla vytvoření programu InvestEU na podporu hospodářského růstu, zaměstnanosti a inovací v Evropě. Program by měl podle komise v rozpočtovém období 2021 až 2027 přinést dodatečné investice v objemu přes 650 miliard eur (16,7 bilionu Kč), a to především ze soukromého sektoru. Evropská komise navrhuje v rozpočtovém období 2021 až 2027 investovat 9,2 miliardy eur (zhruba 236 miliard Kč) do digitalizace. Peníze by v rámci programu Digitální Evropa měly směřovat například do rozvoje superpočítačů, umělé inteligence či kybernetické bezpečnosti.

InvestEU má spojit pod jednu střechu různé finanční nástroje EU na podporu investic. Financování investičních projektů by tak mělo být jednodušší, efektivnější a pružnější.

"Navrhovaný program představuje strukturální reformu rozpočtu EU. Spojuje totiž celou řadu finančních programů EU do jedné struktury pod jedinou značku: InvestEU. V návaznosti na úspěch Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) můžeme v Evropě i nadále podporovat vytváření pracovních míst, inovace a dovednosti s tím, že to příjemcům přinese větší transparentnost," uvedl místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen.

Komise navrhuje vyčlenit na fond InvestEU 15,2 miliardy eur. To umožní poskytnout z rozpočtu EU záruky ve výši 38 miliard eur, které se využijí na podporu strategicky důležitých projektů po celé EU. Komise předpokládá, že spojení těchto veřejných prostředků se soukromým kapitálem přinese dodatečné investice přes 650 miliard eur.

EK navrhuje investovat 9,2 miliardy eur do digitalizace

"Naším cílem je koncipovat rozpočet EU tak, aby byl připraven čelit budoucím výzvám: digitální transformace je zohledněna ve všech návrzích dílčích částí rozpočtu od dopravy, energetiky přes zemědělství, zdravotní péči po kulturu. Za tímto účelem dnes navrhujeme zvýšit investice do umělé inteligence, superpočítačů, kybernetické bezpečnosti, digitálních dovedností a elektronické veřejné správy," uvedl eurokomisař pro digitální trh Andrus Ansip.

Evropská komise navrhuje vynaložit 2,7 miliardy eur na projekty pro rozvoj superpočítačů a zpracování dat. Dalších 2,5 miliardy eur má pomoci při rozšiřování využití umělé inteligence v evropské ekonomice a společnosti.

Do oblasti kybernetické bezpečnosti chce komise investovat dvě miliardy eur a na podporu vzdělávání pracovníků v oblasti digitalizace má směřovat 700 milionů eur. Zbývajících 1,3 miliardy eur by mělo podpořit proces digitalizace veřejné správy a veřejných služeb a zajistit podnikům přístup k potřebným technologiím.