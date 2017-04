Brusel - Evropská komise dnes vyjádřila znepokojení nad kroky maďarské vlády, zejména sporným zákonem o vysokých školách. Místopředseda EK Frans Timmermas pohrozil Budapešti možným zahájením procedury pro porušení práva a hodnot Evropské unie. Budapešť vidí za obviněními z Bruselu pomstu za odlišný pohled na migrační problém. Kroky Budapešti podle EK vyvolávají pochybnosti, zda jsou v souladu s právem a společnými hodnotami Evropské unie. Jednotlivé případy možného porušení unijních norem chce komise posoudit do konce dubna.

Komise se zabývala především sporným zákonem o vysokých školách, jehož nové znění minulý týden schválil maďarský parlament a v pondělí podepsal prezident János Áder. Diskutovala rovněž o návrhu zákona o zahraničním financování nevládních organizací, o azylovém zákonu umožňujícím systematické zadržování všech žadatelů o azyl či ohledně uplatňování zákazu diskriminace vůči romským dětem při vzdělávání.

Komise podle Timmermanse posoudí možný negativní dopad nového maďarského zákona na unijní principy svobodného pohybu zboží, služeb, financí a lidí. Vyšetřování by mělo být dokončeno "co nejdříve". Místopředseda EK dodal, že komise zváží přijetí dalších kroků do konce dubna. Navzdory kritickému hodnocení maďarských kroků Timmermas také poznamenal, že v Maďarsku z formálního hlediska nehrozí "systematické ohrožení unijního práva a společných hodnot".

Novela je podle komentářů namířená proti Středoevropské univerzitě (CEU), již v roce 1991 založil americký miliardář maďarského původu George Soros, kritik Orbánovy vlády. Obsahuje některé nové požadavky, například povinnost mít univerzitní areál i v zemi svého původu. Zákon také stanoví, že zahraniční univerzity mohou v Maďarsku udělovat tituly pouze v případě, že vlády Maďarska a příslušné země - v případě CEU tedy USA - podepíšou během půl roku od nabytí platnosti zákona odpovídající dohodu.

Tisíce Maďarů i dnes v centru Budapešti protestovaly proti potlačovaní svobody myšlení a vzdělávání, uvedla agentura Reuters s tím, že šlo o čtvrtou velkou demonstraci v posledních dvou týdnech. Vláda premiéra Orbána, který se snaží zavést v zemi "neliberální demokracii", čelí rostoucímu odporu rok před volbami, které se mají konat v dubnu 2018.

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó agentuře MTI ve Varšavě řekl, že Timmermansova obvinění jsou "ubohá" a že důvodem je skutečnost, že Maďarsko přišlo s účinným řešením nelegální migrace, navzdory odlišnému názoru Evropské komise. Szijjártův polský kolega Witold Waszczykowski ujistil, že Polsko odmítá "vydírání Evropskou komisí ve všech podobách". EK podle něj překračuje své pravomoci, protože jejím posláním je hájit základní hodnoty EU, a ne "dohlížet na veškeré dění v členských státech".

Podobně vládní mluvčí Zoltán Kovács prohlásil, že "útok" z Bruselu má dotlačit Budapešť k souhlasu s kvótami na přerozdělování migrantů a ke zrušení uzavření hranic. Avšak Maďarsko se nezřekne svého odmítavého postoje vůči migraci.

Polská televize TVN 24 zdůraznila, že EK ještě nespustila vůči maďarské vládě proceduru kvůli porušení unijních norem, jak již učinila vůči vládě polské. Timmermans to podle stanice vysvětlil tím, že na rozdíl od Varšavy maďarská vláda neodmítá jednat s Bruselem o jeho obavách, a tak si Brusel nejprve přeje dialog s Orbánem, jakým směrem hodlá Maďarsko vést a zda sdílí hodnoty EU.