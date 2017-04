Brusel - Evropská komise je znepokojená kroky maďarské vlády, jež vyvolávají pochybnosti, zda jsou v souladu s právem a společnými hodnotami Evropské unie. Jednotlivé případy možného porušení unijních norem chce posoudit do konce dubna. Vyplývá to z tiskové zprávy o dnešním zasedání EK ke kontroverzním opatřením kabinetu premiéra Viktora Orbána.

Komise se zabývala především sporným zákonem o vysokých školách, jehož nové znění minulý týden schválil maďarský parlament a v pondělí podepsal prezident János Áder. Diskutovala rovněž o návrhu zákona o zahraničním financování nevládních organizací a o znepokojeních spojených s právními předpisy, které se týkají azylové politiky a zákazu diskriminace.

První místopředseda EK Frans Timmermans, který dnešní jednání řídil, po zasedání mimo jiné sdělil, že komise posoudí možný negativní dopad nového maďarského vysokoškolského zákona na unijní principy svobodného pohybu zboží, služeb, financí a lidí. Vyšetřování by podle něj mělo být dokončeno "co nejdříve". Dodal, že komise zváží přijetí dalších kroků do konce dubna.

Novela je podle mnoha komentářů namířená proti Středoevropské univerzitě (CEU), kterou v roce 1991 založil americký miliardář maďarského původu George Soros, kritik Orbánovy vlády. Obsahuje některé nové požadavky, například povinnost mít univerzitní areál i v zemi svého původu. Zákon také stanoví, že zahraniční univerzity mohou v Maďarsku udělovat tituly pouze v případě, že vlády Maďarska a příslušné země - v případě CEU tedy USA - podepíšou během půl roku od nabytí platnosti zákona odpovídající dohodu.