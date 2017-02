Brusel - Británie bude muset plně dodržet finanční závazky, které na sebe vzala za svého členství v Evropské unii. Řekl to dnes mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas. Bude to podle něj nezbytný prvek rozhovorů o odchodu Británie z osmadvacítky, které začnou, až Britové v souladu s unijní smlouvou oznámí partnerům svůj záměr unii opustit.

Schinas připomněl, že finanční závazky na sebe společně berou všechny státy unie. Pokud by svůj díl Británie nezaplatila, ostatních 27 zemí by to muselo udělat za ni.

"Je to jako když jdete do hospody s 27 kamarády a objednáte rundu piv. Pokud pak potřebujete odejít a mejdan dál pokračuje, stejně musíte zaplatit to, co jste objednali," přiblížil Schinas novinářům pohled Evropské komise.

O částce, kterou by měl britský "účet" představovat, ale mluvčí nechtěl spekulovat. "Žádné z čísel, které v této souvislosti slyšíte, není naše," podotkl. Britská média i noviny v ostatních částech unie v této souvislosti spekulují o částkách mezi 30 až 60 miliardami eur (810 miliard až 1,6 bilionu Kč).

Británie se rozhodla unii opustit v loňském referendu. Dvouletá jednání o podobě odchodu ale začnou nejdříve v dubnu, až britská premiérka Theresa Mayová nejspíš na březnovém summitu EU záměr odejít oznámí formálně podle unijních smluv.

Vyjednávat se následně bude nejen o podobě odchodu, ale také o novém uspořádání vzájemných vztahů a v případě potřeby ještě o smlouvě upravující určité přechodné období.