Praha - Egypt musí sdělit, co přesně se odehrálo předminulý týden na pláži v letovisku Hurgada při útoku, na jehož následky v noci na dnešek zemřela občanka České republiky. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Egypt by podle něj měl rovněž zvážit, zda neodškodní pozůstalé v Česku. Záležitost odškodného se severoafrickou zemí již řeší diplomacie, ještě dnes by mohl Zaorálek mluvit se svým egyptským protějškem.

Češka, kterou zranil útočník na pláži v Egyptě, v noci na dnešek zemřela. Do nemocnice v Káhiře se vypravil soudní lékař, který provede ohledání těla a rozhodne, zda bude provedena pitva v Egyptě. Diplomacie kvůli chybějícím podrobnostem o útoku zaslala ve středu do Egypta nótu. "Trváme na tom, že potřebujeme vědět, co se na pláži skutečně stalo," uvedl dnes Zaorálek.

Egypt by měl podle ministra sdělit, zda se jednalo o ojedinělý čin, nebo naopak koordinovanou a připravovanou záležitost. "Potřebujeme vědět, jestli to byl teroristický útok a jaké bylo jeho pozadí," uvedl. Informace jsou důležité i pro Egypt, konstatoval Zaorálek. "Oni se na základě toho budou nějak chovat," dodal.

Mladý Egypťan během útoku 14. července zabil dvě Němky a několik dalších žen pobodal. U zraněné Češky měla léčba příznivý vývoj, v pondělí se ale projevilo multiorgánové selhání. Podobné informace jako Česko požadují vzhledem ke svým obětem i Němci, s kterými Česko svůj postup koordinuje, řekl Zaorálek. "Německá strana se obrátila na Egypt s podobnou záležitostí také, je na Egyptu, jak rychle bude schopen odpovědět," uvedl.

Egypt by podle Zaorálka měl uvažovat o nějaké formě odškodnění. "Ta situace je výjimečná, proto jsme začali jednat s egyptskou stranou. Protože mi připadá podivné, abychom sdělili pozůstalé rodině, že se má v civilním sporu obracet na soud," řekl. O věci jednají diplomaté a ještě dnes by ji mohl probrat Zaorálek s egyptským ministrem.

Zaorálek také vyjádřil soustrast rodině zemřelé. "Je to strašné, když se někdo nevrátí z dovolené domů. Je mi velmi líto, musím vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým," řekl.

Česká turistka zemřela na selhání orgánů

Češka, kterou zranil předminulý týden útočník na pláži v Egyptě, v noci na dnešek zemřela. Oznámila to ve společné tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví a zahraničí. Do nemocnice v Káhiře dnes míří soudní lékař, který provede ohledání těla a rozhodne, zda bude provedena pitva v Egyptě. Čeští diplomaté pak zahájí potřebné kroky k repatriaci těla.

"Z Egypta přišla v noci smutná zpráva. Naše pacientka skonala," uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. V tiskové zprávě pak české úřady dodaly, že egyptští lékaři v noci na dnešek konstatovali, že žena zemřela.

"Rodina, která byla neprodleně informována, vyjádřila přání už nesdělovat k celé tragické události veřejnosti žádné další podrobnosti," uvedla ministerstva. Repatriace těla zesnulé bude uhrazena z cestovního pojištění.

Bezprostředně po útoku česká diplomacie s odkazem na egyptské úřady uvedla, že Češka utrpěla zranění na noze a zádech a její stav není vážný. V pondělí ráno se však stav pacientky prudce zhoršil. Z Česka byl proto vypraven vojenský speciál uzpůsobený pro přepravu zraněných a lékařský tým.

Zpátky do České republiky však speciálem přiletěli ve středu pouze příbuzní ženy. Lékaři konstatovali, že pacientka je ve stavu klinické smrti a není schopna převozu. Její tělo fungovalo jen díky napojení na přístroje a mozek prakticky nebyl zásobován krví.

Deník Mladá fronta Dnes (MfD) v dnešním vydání citoval bratra šestatřicetileté ženy, který uvedl, že útočník ji bodl do hrudníku a krku. Celkem utrpěla asi šest ran, z nichž nejvážnější bylo bodnutí do zad. Muž popsal, že léčba jeho sestry postupovala dobře a o víkendu se zdálo, že se brzy vrátí domů.

V pondělí se však u pacientky projevilo multiorgánové selhání. To podle odborníků není u vážně zraněných osob neobvyklé. Čeští lékaři na místě sledovali průběh vyšetření a potvrdili diagnózu egyptských specialistů.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek ve středu oznámil, že česká diplomacie se na egyptskou stranu obrátila s nótou, v níž požaduje urychlené objasnění okolností útoku. Odehrál se 14. července na pláži v letovisku Hurgada. Mladý Egypťan tam zabil dvě Němky a několik dalších žen pobodal.

Útok podle českých a německých cestovních kanceláří neměl vliv na zájem turistů o zájezdy do Egypta. O změnu destinace požádaly podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří jen jednotky klientů. Vzhledem k vyprodanosti zájezdů do evropských zemí mají na výběr převážně mezi Tureckem a Tuniskem. V Egyptě je nyní více než 3000 českých turistů, týdně tam odletí z ČR zhruba sedm letadel. Asociace očekává, že letos zemi navštíví 260.000 až 280.000 Čechů. Německé cestovní kanceláře nezaznamenaly prakticky žádné rušení rezervací na pobyty do Egypta.

Ministerstva zahraničí obou zemí doporučují turistům směřujícím do této severoafrické země opatrnost. Německý úřad varuje před zvýšeným rizikem teroristických útoků a únosů. České ministerstvo radí turistům, aby při pobytu mimo hotelové resorty nevyužívali veřejné pláže.