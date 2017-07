Praha - Akční sci-fi film plný efektů Valerian a město tisíce planet režiséra a scenáristy Luca Bessona přijde do českých kin 20. července. S rozpočtem 180 milionů dolarů je snímek nejdražším projektem evropské kinematografie. Film, který byl dnes uveden v Praze na novinářské projekci, vznikl na základě komiksového seriálu, který vytvořili Pierre Christin a Jean-Claude Mézieres v roce 1967.

Besson, režisér filmů Leon, Pátý element, Brutální Nikita nebo Johanka z Arku, využil tří společností vytvářející v minulosti vizuální efekty pro filmy Avatar, Pán prstenů a Avengers: Age of Ultron. Zatímco Pátý element měl 180 záběrů s vizuálními efekty, Valerian a město tisíce planet jich nabídne 2734. Na vizuálních efektech pracovalo více než 700 lidí pod vedením držitele Oscara Scotta Stokdyka.

Valerian (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevingneová) jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. Na rozkaz velitele se vydávají na misi do intergalaktické stanice Alfa přezdívané Město tisíce planet. Po staletích míru mezi různými civilizacemi zde chce neznámá síla zničit vše, co bylo stvořeno.

Komiks s příběhy Valeriana a Laureline byl poprvé publikován před padesáti lety a pro Bessona znamenal klíčovou inspiraci už při tvorbě Pátého elementu. "Když mi bylo asi deset let, chodil jsem každou středu do trafiky. Jednou jsem tam objevil časopis s názvem Pilote. Uvnitř byl příběh Valeriana a Laureline. Ten den jsem se zamiloval do Laureline a chtěl být Valerianem," uvedl režisér.

Do hlavní role Besson obsadil DeHaana známého z filmového hitu Amazing Spider-Man 2, jeho partnerku Laureline hraje nepříliš známá modelka Delevingneová. Besson má pověst režiséra se schopností rozpoznat herečky s potenciálem akční hvězdy. Pro film svého času objevil Natalii Portmanovou (Mathilda v Leonovi) nebo Millu Jovovichovou (Leeloo v Pátém elementu).

Do výrazných rolí překvapivě zařadil i hudební hvězdy. Pro roli ministra obrany oslovil slavného jazzmana Herbieho Hancocka, jehož hudba ho prý fascinovala už od třinácti let. Prostitutku Bubble, která má schopnost vzít na sebe jakoukoliv podobu, ztvárnila popová hvězda Rihanna. "Bylo mi jasné, že kamery Rihannu nevystraší, je zvyklá vystupovat před tisícovkami lidí. Ale ona mi řekla: v herectví jsem začátečník, a pokud bych nepracovala s někým, kdo je víc než dobrý, nikdy nebudu dobrá ani já," uvedl Besson. Do epizodních rolí vojenských důstojníků obsadil své přátele z řad francouzských režisérů Louise Leterriera, Benoita Jacquota a Oliviera Megatona.