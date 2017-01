Praha - Elektronická evidence tržeb měla o silvestrovském večeru problémy, které trvaly asi hodinu a půl. Registrační část EET byla mezi 17:09 a 18:46 prakticky nedostupná, vyplývá z údajů dostupných na serveru hlidaceet.cz a twitteru Hlídače smluv. EET funguje v ostrém provozu už měsíc, první větší výpadek systém postihl 13. prosince ráno.

Grafy na hlídacím serveru ukazují na Silvestra problémy s přihlášením, registrací i nahlášením tržeb. Nahlášení ukazuje kolem 18:30 dobu odezvy i delší než šest vteřin, registrace i více než 12 vteřin. Zákon přitom stanovuje jako hraniční dobu dvě vteřiny. Při delší může obchodník vystavit účtenku bez identifikačního kódu EET. Běžně je doba odezvy kolem 160 milisekund.

Restauratéři a hoteliéři mají povinnost evidovat tržby elektronicky od 1. prosince 2016. Za téměř měsíc fungování (do 29. prosince) odeslali do systému EET zhruba 73,7 milionu účtenek. Zároveň finanční správa eviduje zhruba 1900 oznámení o nevydání účtenky. Do EET je zatím zapojeno 42.277 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů správy se měla první vlna EET týkat zhruba 40.000 podnikatelů. Finanční správa však registruje téměř 55.000 vydaných žádostí o autentizační údaje.

Vláda si od evidence slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Po hotelech a restauracích se budou muset od letošního března zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání.