Právě zveřejněno

Nashville - Hokejisté Edmontonu porazili Anaheim 7:1 a srovnali stav série druhého kola play off NHL na 3:3. Rozhodující sedmé utkání je na programu ve středu v Kalifornii a jeho vítěz se v konferenčním finále utká s Nashvillem, jenž po vítězství 3:1 vyřadil St. Louis 4:2 na zápasy.

Oilers rozhodli o jednoznačném triumfu už v první třetině, kterou vyhráli 5:0. První dva góly obstaral ve 3. a v 8. minutě Leon Draisaitl, který pak ještě ve 36. minutě uzavřel skóre a připsal si premiérový hattrick v bojích o Stanley Cup. Jednadvacetiletý německý útočník navíc zaznamenal dvě asistence a byl vyhlášen první hvězdou večera.

"Potřebovali jsme, aby to dnes vzal někdo na sebe a on to zase udělal, jako celou sezonu. Vždy, když to nejvíc potřebujeme, tak takhle zazáří," chválil Draisaitla spoluhráč Milan Lucic, jenž svému kolegovi z útoku na dva ze tří gólů přihrál. "Věděli jsme, že pokud prohrajeme, znamená to konec sezony. To nás semklo a podali jsme všichni výborný výkon. Nebezpečné dnes byly všechny čtyři formace," řekl Draisaitl.

Rodák z Kolína nad Rýnem je pátým hráčem Oilers od roku 1999, který v jednom utkání play off posbíral čtyři a více bodů, a druhým nejmladším po Waynu Gretzkém, jenž dal ve vyřazovací části hattrick. Naposledy to v dresu Edmontonu dokázal v roce 2000 Bill Guerin.

"Soupeři dnes vyšlo úplně všechno. Proměnili první tři šance a my už jsme se nedokázali vzchopit," konstatoval trenér Anaheimu Randy Carlyle. Už v polovině 9. minuty střídal brankáře Johna Gibsona, když inkasoval třikrát ze šesti střel. "Nepodržel jsem nás. Měl jsem něco chytit a možná by ten zápas vypadal jinak. Ale možná taky ne," krčil rameny Gibson.

Kačerům se tak nepovedlo navázat na skvělý závěr minulého duelu, v němž třemi góly při power play smazali vedení Edmontonu 3:0 a nakonec vyhráli 4:3 v druhém prodloužení. "Během prvních deseti minut jsme jim dovolili dvakrát skórovat ze samostatného úniku. To si pak nezasloužíte vyhrát. Dnes to klidně mohlo skončit 20:1. Ale na výši skóre nezáleží. Oni si to užili, stejně jako fanoušci, my si teď řekneme, co jsme udělali špatně a jede se dál," prohlásil útočník Anaheimu Andrew Cogliano.

Edmonton čeká sedmý zápas v play off poprvé od roku 2006, kdy jej Olejáři prohráli ve finále Stanley Cupu 1:3 s Carolinou. Ani v Anaheimu nemají na utkání č. 7 dobré vzpomínky, vypadli v něm v posledních čtyřech sezonách, navíc pokaždé na domácím ledě, kde se představí i ve středu.

V dresu St. Louis se rozloučili s play off i čeští útočníci Vladimír Sobotka a Dmitrij Jaškin. Oba nyní mohou být teoreticky k dispozici reprezentaci na mistrovství světa.

Predators, kteří v 1. kole vyřídili favorizované Chicago 4:0 v sérii, vyhráli doma i pátý zápas. Jen jednou - v utkání číslo tři s Blackhawks - dostali před svými diváky víc než jeden gól.

V neděli museli zápas otáčet, když už ve třetí minutě otevřel skóre Paul Stastny. Roman Josi po 35 vteřinách druhé třetiny vyrovnal, ve třetí části pak skórovali Ryan Johansen a do prázdné branky Calle Järnkrok.

Nashville proklouzl až do konferenčního finále poprvé ve své historii, tedy od sezony 1998/99, kdy vstoupil do ligy, přestože vyřazovací boje hrají Predátoři už podesáté. "Myslím, že dneškem jsme celý klub posunuli o obrovský kus dál, ale to není náš cíl. Naším cílem je vyhrát Stanley Cup a tvrdě na tom makáme," řekl odhodlaně obránce P. K. Subban, který přišel před sezonou jako velká posila z Montrealu a zatím očekávání splňuje.

Další spolehlivý výkon podal Pekka Rinne, který zlikvidoval 23 z 24 střel. "Jsem teď neskutečně šťastný. Nikdy předtím jsme se takhle daleko nedostali," připomněl čtyřiatřicetiletý finský gólman, který chytá za Nashville od svého příchodu do NHL v sezoně 2005/06. "Je to úžasný pocit. Ještě je před námi spousta práce. Ale víme, že ve hře už budou po druhém kole zbývat jen čtyři týmy a že to všechno máme ve svých rukou."

"Vypadli jsme, ale vůbec nic to nemění na tom, co si myslím o našem mužstvu. Jsem na něj pyšný," řekl kapitán Blues Alex Pietrangelo. "Bojovali jsme pokaždé až do konce. Asi jsme v prvních zápasech mohli hrát o něco lépe, ale znovu opakuji, jsem hrdý na to, co jsme dokázali."

Výsledky 2. kola play off NHL:

Nashville - St. Louis 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 21. Josi, 44. Johansen, 59. Järnkrok - 3. P. Stastny. Střely na branku: 18:24. Diváci: 17.240. Hvězdy zápasu: 1. Johansen, 2. Arvidsson, 3. Rinne (všichni Nashville). Konečný stav série: 4:2.

Edmonton - Anaheim 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

Branky: 3., 8. a 36. Draisaitl, 12. a 19. Letestu, 9. Kassian, 21. Slepyšev - 29. Rakell. Střely na branku: 35:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Letestu, 3. Talbot (všichni Edmonton). Stav série: 3:3.