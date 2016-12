Praha - Fotbalový stadion v Edenu by od května příštího roku měli definitivně převzít čínští majitelé pražské Slavie společnost CEFC a od tohoto data by aréna měla nést název legendy klubu Josefa Bicana. Druhému celku ligové tabulky však zároveň vážně hrozí, že kvůli kolizi s koncerty bude muset odehrát poslední kolo jarní části nejvyšší soutěže s Brnem mimo Eden.

Čínští vlastníci od vstupu do klubu považovali vyřešení nepřehledné situace okolo stadionu za jednu z hlavních priorit. Už před pár dny mluvčí CEFC potvrdil, že je hotová finální dohoda s nynějším vlastníkem arény a probíhají závěrečné právní náležitosti. Vše by mělo být definitivně dotaženo do května. V současnosti stadion provozuje akciová společnost Eden Arena.

"První květen je datum, ke kterému věřím, že budeme vystupovat jako stoprocentní majitelé stadionu. Věděli jsme, že jednání nebudou jednoduchá, byla tu nějaká historie stadionu. Ještě musí být učiněna řada kroků," řekl na dnešní tiskové konferenci zástupce CEFC a předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.

"Ale věříme, že k prvnímu květnu budeme mít práva k tomu, abychom mohli nazývat arénu stadionem Josefa Bicana. S tímto přáním vstupujeme do jednání s rodinou Pepiho Bicana a věřím, že najdeme společnou řeč," doplnil bývalý ministr obrany.

Fotografie legendárního Bicana v nadživotní velikosti zdobila Eden od března 2009, avšak o rok a půl později ji musel klub z průčelí stadionu odstranit. Bicanův syn Ivan se svou dnes již zesnulou matkou tehdy zakázal Slavii jakékoli zobrazování svého otce, protože nesouhlasil s novým vedením klubu v čele s majitelem Alešem Řebíčkem. Později však svůj názor přehodnotil a od března 2013 už Bicanův obří portrét znovu zdobí průčelí Edenu.

Vzhledem k tomu, že stadion stále ještě klubu definitivně nepatří, bude zřejmě muset Slavia odehrát závěrečné 30. ligové kolo o posledním květnovém víkendu mimo Eden, kde se má konat koncert.

"Nechceme se znovu dostávat do situací, že poslední kolo pravděpodobně budeme muset odehrát na jiném stadionu, protože zde jsou koncerty. Strašně nás to mrzí," řekl Tvrdík.

Koupě stadionu by navíc měla ukončit současný spor klubu s nynějším majitelem Eden Areny o nájemní smlouvu. "Slavia má nájemní smlouvu, ale panuje s majitelem Eden Areny právní spor o její platnost," uvedl tiskový mluvčí klubu Michal Býček. "To byl jeden z momentů, kdy jsme vycítili, že stadion je třeba vyřešit prakticky za každou cenu," řekl Tvrdík.