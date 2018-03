Praha - Oblíbená talkshow Marka Ebena se poprvé objevila na obrazovkách České televize téměř před dvaceti lety, v roce 1999. Nyní oslaví jubilejní sedmistý díl, ve kterém populární moderátor přivítá šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie Semjona Byčkova. Tento díl uvede kanál ČT art ve středu 28. března od 21:15 hodin, oznámila ČTK Aneta Veselská z České televize.

"Tvůrci pořadu Na plovárně připravili i dvoje ohlédnutí za tím nejlepším. První se na obrazovce objeví už dnes večer, další díl pak 11. dubna, opět na ČT art," dodala Veselská.

Eben považuje "sedmistovku" za zázrak a pochybuje, že by se jeho pořad mohl dožít oslavy dvojnásobného počtu odvysílaných dílů. "Je to kus života a taky universita třetího věku. Přece jen toho musím ke každému hostu dost přečíst," komentoval to. Každý z dílů mu zabere zhruba desetihodinovou přípravu, vlastní natáčení kolem čtyř hodin.

Když připravoval rekapitulaci odvysílaných dílů, bylo to podle něj jako probírat se rodinným albem. Každopádně ho tento pořad obohatil o fascinující setkání. Například Stingovy desky si hrál v autě pořád a nikdy ho napadlo, že bude mít šanci si s ním popovídat. A když zuřil u nových windows, mohl se o to podělit s Billem Gatesem osobně - ale neudělal to. Jen prý na něj koukal překvapen, že opravdu existuje.

Existují i zvláštní natáčení, například když se "plovárna" natáčí na karlovarském festivalu ve Velkém sále Thermalu. Většinou před půlnocí a za účasti zhruba 1200 fanoušků. Prvním byl v roce 2014 americký herec Mel Gibson. Eben tehdy zapochyboval, zda to zvládne, když jde navíc o herce, který v akčních filmech zabil už tolik lidí. Gibson se ale tehdy představil jako zábavný společník, svá slova doprovázel gesty, grimasami, přehrával scénáře a ani jednou nevypadl z role.

Dalšími zpovídanými byli například hollywoodští herci Laura Dernová, Uma Turmanová, která jinak nebyla na rozhovory vstřícná, a Richard Gere. Ten se tehdy velice podivil, když slyšel, že jeho Pretty Women má o Vánocích na obrazovkách v Česku dva konkurenty - Popelku a ruského Mrazíka.