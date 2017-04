Washington/Paříž - Americký herec a režisér Clint Eastwood se chystá natočit další film podle skutečné události. Po snímcích Sully: Zázrak na řece Hudson či Americký sniper chce zfilmovat příběh trojice Američanů, kteří v srpnu 2015 překazili teroristický útok ve vlaku Thalys na cestě do francouzské metropole.

Scénář by se měl opírat o knihu s názvem The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes (15:17 do Paříže: Skutečný příběh teroristy, vlaku a tří amerických hrdinů). Na jejím vzniku se podíleli sami mladí přátelé Anthony Sadler, Alek Skarlatos a Spencer Stone, kteří předloni přemohli těžce ozbrojeného Maročana, jenž začal útočit v rychlovlaku z Amsterodamu do Paříže.

Eastwood už dříve natočil filmy, jejichž děj byl inspirovaný skutečnými událostmi. V roce 2014 vznikl snímek Americký sniper, který se inspiroval příběhem odstřelovače americké armády Chrise Kylea. Loňský film Sully: Zázrak na řece Hudson s Tomem Hanksem v hlavní roli se inspiroval příběhem pilota Chesleyho Sullenbergera, který v roce 2009 po zjištění technické závady na letadle nouzově přistál na řece Hudson u New Yorku, aniž by se kdokoli z cestujících či posádky zranil.

Francouzský prezident François Hollande udělil Sadlerovi, Skarlatosovi a Stoneovi, kteří byli v Evropě v době útoku na dovolené, řád rytíře Čestné legie, nejvyšší francouzské vyznamenání. Stejné ocenění dostal také Brit Chris Norman, který se na zneškodnění útočníka podílel.

Vybírat herce do hlavních rolí začne 86letý Eastwood co nejdříve, aby se mohlo začít natáčet ještě letos, informovala americká média.