Praha - Soukromý dopravce Leo Express odmítl spekulace o možném prodeji firmy nebo jejího spojení s konkurenčními dopravci. Šéf společnosti Peter Köhler to řekl serveru E15.cz. Podle dnešních Lidových novin se České dráhy (ČD) zajímají o podmínky, za jakých by bylo možné koupit soukromé železniční dopravce Leo Express a RegioJet.

"Žádnou oficiální nabídku jsme nedostali, diskuse ale probíhají. K dnešnímu dni však není nic konkrétního na stole, jakoukoliv spolupráci s Českými drahami vylučuji," řekl E15.cz Köhler

Případný nákup soukromého dopravce není aktuální ani podle předsedy představenstva ČD Pavla Krtka. Podle něj se společnost pouze zajímá o případné podmínky, za jakých by bylo možné některého ze soukromých dopravců koupit. "To ale neznamená, že to uděláme. Pouze se k nám z veřejně dostupných zdrojů dostaly informace o tom, že Leo Express hledá strategického partnera. Je logické, že nás takové zprávy zaujaly a chceme o této transakci vědět víc. To je v tuto chvíli vše," uvedl Krtek.

Ministerstvo dopravy nechtělo informace komentovat s tím, že vyjádření vedení drah situaci vysvětluje. Ještě předtím ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) serveru řekl, že nepokládá nákup soukromých dopravců ze strany ČD za vhodný.

Případný prodej již dříve odmítl i majitel společnosti RegioJet Radim Jančura. Naopak železniční dopravce Leo Express nedávno vydal materiál pro případné investory, napsaly dnešní LN.

České dráhy v loňském roce přepravily 174,7 milionu cestujících s hospodařily se ziskem 984 milionů korun. K zisku firmy po mnoha letech přispěla i osobní doprava, která skončila v mírném zisku. ČD jednají s kraji o nových smlouvách na provoz regionálních tratí, které vyprší po roce 2019. Podle dřívějšího vyjádření generálního ředitele ČD skončí platnost asi 80 procent dosavadních smluv, přičemž je pravděpodobné, že část z nich už prodloužena nebude.