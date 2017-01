Praha - Specializovaný finanční úřad nepovolil dvěma podnikům z holdingu Agrofert ministra financí Andreje Babiše (ANO) přechod do jednodušší elektronické evidence tržeb (EET). O výjimku usilovaly pro rozvoz pečiva a pojízdnou drůbežářskou prodejnu. Napsal to dnes deník E15. Ve zjednodušeném režimu EET nemusí firma odesílat informaci o přijaté platbě okamžitě, ale do pěti dnů. Výjimku může finanční úřad udělit třeba horským chatám nebo podnikům v místech bez internetu.

O možnost vyhnout se EET v reálném čase požádala pekárna Penam a společnost Vodňanská drůbež. Výjimka měla platit pro řidiče 400 pekařských vozů a jednu pojízdnou prodejnu s drůbežím masem.

"Požadovat vystavování dokladů po řidičích jde daleko nad rámec jejich kvalifikace a pracovních povinností," uvedl v žádosti Penam. Argumentoval, že pokud výjimku nedostane, bude muset investovat do školení řidičů či přijetí kvalifikovanějších zaměstnanců, což by významně dopadlo na hospodárnost společnosti. Podle pekárny řidiči platby přijímají zpravidla brzy ráno a často bez přítomnosti zákazníka, když na dohodnutém místě převezmou obálku s penězi. Časové a finanční náklady spojené s on-line operací na místě vykládky pečiva by navíc podle Penamu byly nepřiměřené k celkovým hotovostním tržbám pekárny. Podobné důvody pro zařazení do zjednodušeného režimu EET uvedla Vodňanská drůbež.

Specializovaný finanční úřad žádosti zamítl. Penamu úředníci doporučili pořízení centrálního evidenčního zařízení, které řidiče předem vybaví vytištěnými a zaevidovanými účtenkami. U Vodňanské drůbeže úřad poznamenal, že pokud se její pojízdná prodejna bude pohybovat v místech se špatným internetovým připojením, má údaje o tržbě odeslat, jakmile se jí podaří znovu připojit.

Maloobchod i velkoobchod bude evidenci tržeb podléhat od března. Do EET se zatím museli od počátku loňského prosince zapojit restaurace a ubytovací zařízení. Po obchodnících budou následovat další obory podnikání. Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.