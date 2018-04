Praha - Elektronické neschopenky, které se měly v Česku zavést od příštího roku, se začnou používat nejspíš nejdřív od roku 2021. Odklad navrhne resort práce pod vedením ministryně v demisi Jaroslavy Němcové (ANO). Jednal o tom dnes sněmovní podvýbor pro informační systémy, který řídí poslanec Pirátů Lukáš Kolářík. ČTK to sdělila mluvčí Pirátské strany Karolína Sadílková. Podle Pirátů za zpoždění e-neschopenek může nynější vedení ministerstva, které po svém nástupu do úřadu v přípravě projektu nepokračovalo.

Se zavedením e-neschopenek od ledna příštího roku počítá schválená novela o nemocenském pojištění. Lékaři by podle ní mohli potvrzení o pracovní neschopnosti vystavovat dál ale i v papírové podobě.

"Nové vedení ministerstva přestalo pracovat na přípravách (e-neschopenky) vedení minulého. Konkrétně nezadalo potřebné analýzy a neučinilo ani žádné kroky k tomu, aby se termín dokončení podařilo zvládnout," uvedl šéf podvýboru Kolářík. Podle něj postup resortu neodpovídá programu Babišovy vlády v demisi a jejím prohlášením o tom, že digitalizace státu patří mezi priority.

Němcová už začátkem února členům sněmovního sociálního výboru řekla, že se projekt nejspíš nestihne včas připravit a od ledna se nespustí. Uvedla, že ministerstvo programy nemá a neví, kdo je vytvoří. Dodala, že se vypíše výběrové řízení na dodavatele. Návod na používání e-neschopenek začali pracovníci resortu chystat loni v červnu a popsali postup. Ohled se bral i na zabezpečení citlivých údajů. Nastavení bylo podle zástupců resortu připraveno, rozhodovalo se o tom, kdo projekt technicky provede. Němcová před nedávnem novinářům řekla, že e-neschopenka byla překvapivě špatně připravena a "všechny kroky jsou víceméně na papíře".

Pirátská strana by přesto ráda elektronické neschopenky zavedla podle původního plánu od příštího roku. "Legislativní podmínky pro e-neschopenku jsou nastaveny. Vše je připraveno k zavedení. Nevidíme důvod k obstrukcím, které se dějí na ministerstvu," uvedla místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Olga Richterová (Piráti).

Podle Pirátů díky e-neschopence nebudou muset nemocní pracovníci nosit potvrzení o pracovní neschopnosti do práce, nebo je posílat poštou, ale budou se moci jít rovnou domů léčit. Zaměstnavatel a také Česká správa sociálního zabezpečení, která nemocenské vyplácí, dostanou informace hned elektronicky. Jednodušší bude také administrativa.

Šéf senátního zdravotního a sociálního výboru Peter Koliba (ANO) sněmovnímu sociálnímu výboru už dřív řekl, že by zavedení e-neschopenek bylo snadnější, než tomu bylo u e-receptů. Elektronické potvrzení o pracovní neschopnosti by se totiž týkalo menšího počtu lidí, zvýšilo by přehled a informovanost, uvedl Koliba.