Praha - E-mailové účty ministerstva zahraničí napadli hackeři, jeden z útoků byl úspěšný. Podle expertů jej musel spáchat jiný stát, řekl dnes novinářům ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ministerstvo sledovalo aktivitu počítačových pirátů v systému ministerstva od začátku ledna. Zaorálek zdůraznil, že nepronikli do interní sítě úřadu, v níž by se mohli dostat k tajným informacím. Hackeři se ale dostali do desítek e-mailových schránek zaměstnanců ministerstva včetně náměstků a ministra samotného. Lze podle něj předpokládat, že útok byl veden i na jiné systémy.

Vyšetřením dalších podrobností a zjištěním totožnosti pirátů byla pověřena skupina expertů pod vedením Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). "Naši nejlepší odborníci mi řekli, že charakter toho útoku je takový, že byl velmi sofistikovaný, že musel být prováděn nějakým zahraničním státem zvenku," uvedl ministr. "Připomínal útok, který byl proveden na internetový sytém Demokratické strany v USA," dodal Zaorálek. Z tohoto útoku přitom americké tajné služby obvinily Rusko.

Video: E-maily ministerstva zahraničí zřejmě napadl jiný stát 31.01.2017, 15:23, autor: hbv, zdroj: ČTK/Video

V současné době je podle Zaorálka systém ministerstva opět bezpečný. Hackeři z emailových schránek stáhli obrovský objem dat, nicméně k tajným informacím z vnitřního komunikačního systému se podle něho nedostali. "V této chvíli nedetekujeme žádné útoky, nedošlo ke kompromitování utajených skutečností," ujistil ministr. Jaká data a jaké riziko z jejich úniku plyne, bude posuzovat pracovní skupina ministerstva.

Šéf české diplomacie situaci řešil i s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Zvláštní pracovní skupina nyní hledá cestu, jak v budoucnu podobným rizikům předcházet. Dodal, že kybernetické hrozby budou do budoucna vážným problémem pro bezpečnost. Zaorálek proto chce, aby se záležitostí zabývala na příštím jednání vláda. Lze se podle něj domnívat, že byly zasaženy i jiné systémy. Věc označil za vážnou, překračuje podle něj hranice ministerstva zahraničí.

"Je třeba se zabývat tím, jestli se podobné útoky nedějí také na další klíčové, vládní instituce. Proto si myslím, že ty kroky, které bude třeba podniknout, budou muset být širší," poznamenal. Podotkl také, že podle něj v ČR chybí lidé, kteří by se kybernetické bezpečnosti věnovali, a že stát do problematiky investuje málo peněz.

Zaorálek dodal, že ministerstvo je terčem hackerů dlouhodobě a čelí denně i tisícovkám útoků na přístupová hesla. O útoku úřad ví od počátku ledna, jak dlouho trval, ministr nesdělil. Prověření jeho délky bude také úkol pro pracovní skupinu, ve které jsou kromě pracovníků NBÚ i zástupci tajných služeb či úřadu vlády.

Dřívější nezveřejnění případu Zaorálek zdůvodnil snahou dozvědět se více o útočnících.

Sobotka považuje informace o útoku hackerů na MZV za závažné

Premiér Sobotka ČSSD označil informace o hackerském útoku na ministerstvo zahraničí za závažné. Šéf diplomacie Zaorálek by o útoku měl příští týden informovat vládu i za účasti ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), uvedl Sobotka v tiskovém prohlášení.

Sobotka trvá na tom, že záležitost musí být důkladně vyšetřena. "Požádal jsem dnes ministra zahraničí, aby o této záležitosti na nejbližším zasedání informoval vládu. K tomuto jednání přizvu i ředitele NBÚ, v jehož kompetenci je oblast kybernetické bezpečnosti," uvedl. Novým šéfem NBÚ se ve středu stane bývalý šéf Bezpečnostní informační služby Jiří Lang.

Posilování kybernetické bezpečnosti je dlouhodobou vládní prioritou, uvedl Sobotka. "A i tento odhalený útok ukazuje, že jdeme správným směrem, když se snažíme připravit a reagovat na nové typy hrozeb," řekl. Ukazuje se podle něj potřeba samostatného úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který podpořila vláda na podzim.

Sobotku dnes vpodvečer čeká ve Sněmovně jednání o novele zákona o Vojenském zpravodajství (VZ) s představiteli ostatních parlamentních stran. Předpis projednávaný Sněmovnou by dal VZ nové pravomoci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Podle některých odborníků by však mohl zpravodajcům umožnit plošný sběr dat na internetu. Premiér uvedl, že by chtěl předpis prosadit, ale ne v podobě, která by budila pochybnosti.