Praha - E-mailové účty ministerstva zahraničí napadli hackeři, jeden z útoků byl úspěšný. Podle expertů jej musel spáchat jiný stát, řekl novinářům ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ministerstvo sledovalo aktivitu počítačových pirátů v systému ministerstva od začátku ledna. Zaorálek zdůraznil, že nepronikli do interního sítě úřadu, v níž by se mohli dostat k tajným informacím. Hackeři se ale dostali do desítek e-mailových schránek zaměstnanců ministerstva včetně náměstků a ministra samotného.

Podle expertů je charakter útoku takový, že musel být prováděn jiným státem, uvedl Zaorálek. Připomíná útok, jehož cílem byla americká Demokratická strana, dodal. Vyšetřením dalších podrobností a zjištěním totožnosti pirátů byla pověřena skupina expertů pod vedením Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).

Šéf české diplomacie situaci řešil i s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Zvláštní pracovní skupina, v níž jsou i zástupci Úřadu vlády, nyní hledá cestu, jak v budoucnu podobným rizikům předcházet. Dodal, že kybernetické hrozby budou do budoucna vážným problém pro bezpečnost. Chce, aby se záležitostí zabývala i vláda. Lze se podle něj domnívat, že byly zasaženy i jiné systémy.