New York - Odborníci Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) čekají na pokyn bezpečnostních expertů OSN, aby vyrazili do syrského města Dúmá. Řekl to syrský zástupce při OSN Bašár Džaafarí, informovala dnes agentura Reuters. Tým bezpečnostních expertů podle něj navštívil Dúmu v úterý, odborníci OPCW by mohli do města dorazit dnes.

"Dnes vstoupil bezpečnostní tým OSN do Dúmy, aby zhodnotil bezpečnostní situaci na místě, a pokud bezpečnostní tým OSN rozhodne, že je situace v Dúmě stabilní, pak mise (OPCW) začne zítra v Dúmě svou práci," řekl Džaafarí v úterý. Odborníci OPCW, kteří jsou v Damašku už od soboty, by tak podle něj práci v Dúmě mohli zahájit již dnes.

"Syrská vláda udělala vše, co je v jejích silách, aby usnadnila práci mise," dodal syrský zástupce při OSN.

Kolem vstupu expertů z OPCW do Dúmy panovaly v uplynulých hodinách nejasnosti. Syrská agentura SANA už v úterý oznámila, že "experti na chemické zbraně vstoupili do Dúmy". Mluvčí amerického ministerstva zahraničí později uvedla, že si USA nemyslí, že se vyšetřovatelé už dostali na místo.

Inspektoři mají vyšetřit okolnosti útoku ze 7. dubna, při němž podle některých západních zemí syrský režim použil chemické zbraně. Damašek a spojenecké Rusko to popírají. Francouzské ministerstvo zahraničí v úterý upozornilo, že důkazy na místě rychle mizí a že je třeba Dúmu vyšetřovatelům zpřístupnit. Washington se obává, že Rusko na místě už důkazy zničilo.

V noci na sobotu podnikly Spojené státy, Británie a Francie koordinovaný vojenský úder na cíle v Sýrii, které podle nich sloužily ke zpracovávání a dalšímu skladování chemických zbraní. Nikdo při náletech nezemřel.