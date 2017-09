Nová Ves u Leštiny (Havlíčkobrodsko) - Přes 200 lidí přilákal Dýňový svět, který dnes otevřeli farmáři v Nové Vsi u Leštiny na Havlíčkobrodsku. Statek zdobí atrakce sestavené z tisíců dýní. Dýňový svět bude přístupný do 5. listopadu. ČTK to dnes řekla Jaroslava Pipková ze Statku u Pipků, kde pěstují dýně skoro na osmi hektarech polí.

Mezi desítkami odrůd jsou zastoupeny jak dýně určené na vaření, tak čistě dekorativní druhy. Dýní se urodily desítky tun, základních odrůd je kolem 50, včetně okrasných se počet blíží ke stovce.

"Snažíme se říkat, na co jsou jednotlivé druhy vhodné. Nejčastěji se u nás v obchodech koupí máslová, hokaido nebo muškátová. My máme spoustu jiných druhů na vaření, i dýně přímo vhodné za syrova, do ovocných salátů, na zapečení, na sladko, na slano. Každá dýně je dužinou trošku jiná. Hodně lidí dělá polévku, hodně jich říká, že zkoušeli náš recept na zapečení na sladko, dávají je do různých směsí, spousta lidí pořád shání dýni na kompot, dělají z nich marmelády, džemy," řekla Pipková.

Zahradu statku letos manžel Pipkové ozdobil dekoracemi z dýní, postavil pyramidy z různých druhů, nejvyšší měří asi čtyři metry. Nejvíc dýní z úrody padne na výzdobu zahrady. "Ale prodáme jich hodně," řekla farmářka. Na statku pěstují malé druhy dýní i velké oranžové či bílé plody na Halloween vážící i kolem deseti kilogramů. Sklízejí je ručně.

Dýňový svět láká každoročně více zájemců. "Jezdí lidé z jiných krajů, dokonce ze Slovenska: najdou si to na internetu a jedou se podívat. Jezdí z Ústí nad Labem, z Karlových Varů, až se člověk diví, z jaké dálky jedou, často z Prahy," řekla Pipková.

Rodina Pipkova pěstuje dýně v Nové Vsi osm let. Poprvé je zasadili v roce 2009, když dostali semínka jako svatební dar. "Zprvu jsme prodávali jen na trhu, pak jsme chtěli přitáhnout lidi na statek, tak jsme udělali dekorace," řekla Pipková.