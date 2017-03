Praha - Zpěvák Vojtěch Dyk s brněnskou kapelou B-Side Band, která letos slaví deset let od svého založení, natočil nové album a 15. března v Plzni zahájí koncertní turné. Jde o šesté společné turné Dyka s bigbandem pod vedením Josefa Buchty. ČTK o tom za kapelu informovala Uljana Donátová.

Série letošních vystoupení nabídne nový pódiový design, který by měl divákům evokovat návštěvu baru. Za barem přímo na pódiu bude v rámci show barman míchat koktejly. "Je to svátek, hrát s touhle bandou. Radost vyplněná hudbou. Máme několik desítek nových písní, takže budeme vybírat až do poslední chvíle, které nakonec opravdu zahrajeme. V ideálním případě by měl koncert trvat osm a půl hodiny bez přestávky. Lidé by se mohli proposlouchat až druhý den do práce," uvedl Dyk, který za roli Celebranta v Bernsteinově Mši získal nominaci na cenu Thálie za rok 2016.

Po koncertu v Plzni se další vystoupení uskuteční například v Příbrami, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích nebo ostravském klubu Garage. V brněnském Sono Centru se B-Side Band na konci dubna představí hned třikrát. V druhé polovině jarní části turné zavítá Dyk s kapelou do Velkého Meziříčí, Olomouce a Luhačovic. Pražské koncerty jsou naplánovány na 10. a 11. května do karlínského Fora a do holešovické La Fabriky. B-Side Band se objeví také na letních festivalech a koncerty budou pokračovat až do konce roku.

V programu připomenou i desáté výročí smrti Karla Černocha. "Není to tryzna, spíš jen letmá vzpomínka na skvělého muzikanta a geniálního zpěváka," podotkl Dyk. Černochova dcera, zpěvačka Tereza, s B-Side Bandem spolupracuje. Objevuje se i na CD mapujícím uplynulou dekádu kapely a její vystoupení nejen s Dykem, ale i s řadou hostů, jako jsou Matěj Ruppert, držitelé Grammy Kurt Elling či New York Voices nebo trio The Puppini Sisters.

Orchestr B-Side Band v roce 2006 založil trumpetista Josef Buchta. Volně navazuje na brněnskou bigbandovou tradici. Velký zájem publika poutají zejména společné projekty s Dykem, s nímž v roce 2013 band vydal DVD se záznamem turné a o rok později první autorské CD nazvané Deska. Dykovi přinesla popularitu role ve filmu Ženy v pokušení, divácky nejúspěšnějším snímku roku 2010. Zpíval také v oblíbené kapele Nightwork, která však už pozastavila své aktivity.