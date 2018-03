Olomouc - Jedním gólem a dvěma asistencemi pomohl obránce Michal Moravčík hokejistům Plzně k dnešní těsné čtvrtfinálové výhře v Olomouci. Stejně jako v předcházejících dvou duelech v Plzni se ale o výsledek bojovalo až do závěrečné minuty. Indiáni si cestu k druhému vítězství zkomplikovali, neboť v závěru druhé třetiny lehkovážně ztratili dvoubrankový náskok.

"Nevím, co jsme si za stavu 3:1 mysleli. Takový výsledek musíme udržet. V tomto směru se musíme do příštích zápasů zlepšit, aby se něco podobného neopakovalo a my jsme měli v závěru utkání více klidu," řekl novinářům třiadvacetiletý Moravčík.

V závěrečné třetině čtvrtým gólem převážil výsledek na stranu Indiánů. "Jen jsem to napálil a zapadlo to tam. Co k tomu říct? Asi jedině tohle," popsal 194 cm vysoký zadák vítěznou trefu.

Podle jeho slov se dnešní duel v ničem nelišil od předcházejících. "Olomouc je urputný soupeř. Jenom to nyní svými výkony prokazuje. Soupeř hraje dobře, nepříjemně brání. Pro nás je těžké se dostat k nim do třetiny a vytvořit si nějakou šanci. Jsme rádi, že jsme proměnili ty, které jsme dnes měli," konstatoval Moravčík.

Mrzelo ho jen, že hosté svými chybami Hanákům všechny góly nabídli. "Dalo by se říci, že jsme jim góly darovali. V naší hře byly chyby, které se nesmí stávat. Minutu před koncem třetiny musíme dostat jednoduše puk ven za modrou a ne si ho vozit k nám do pásma. Nebylo to tak, že by nás rozebrali," uvedl Moravčík.

Za důležitý moment, který vedl k vydřenému vítězství, považoval i ubráněná oslabení. "Kdyby Olomouc přesilovky využila, tak se dostane do trháku. Což by pro nás bylo hrozně těžké. Pomohl nám čtvrtý gól. Po něm už bylo pro soupeře ohromně těžké zápas dotahovat. Nebylo jednoduché dát ještě nějaké síly navíc," poznamenal Moravčík.

Postěžoval si na velkou zimu v olomoucké hale. "Je tady hrozná kosa. Ráno při rozbruslení jsem nemohl dýchat, takový to byl pro mě nezvyk," popsal plzeňský obránce.