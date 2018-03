Praha - Mimořádnou událostí 11. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který se uskuteční od 7. do 21. září, bude uvedení oratoria Svatá Ludmila. Monumentální dílo Antonína Dvořáka provede Česká filharmonie (ČF) v čele s Jakubem Hrůšou a Pražský filharmonický sbor 15. září v Rudolfinu. Koncert bude živě přenášen na náměstí Jana Palacha, kde se k němu přidají četné česko-slovenské sbory. Novináře o tom dnes informoval umělecký ředitel Dvořákovy Prahy Marek Vrabec.

Úvod festivalu bude 7, září patřit Dvořákově kantátě Svatební košile na slova Karla Jaromíra Erbena v podání ČF pod vedením Hrůši, Českého filharmonického sboru Brno a sólistů.

Letošní festival nabídne Dvořákovu duchovní hudbu, oslavu 100. výročí Československé republiky, poctu Leonardu Bernsteinovi i cyklus komorních koncertů. Představí se na něm klavírní virtuosové, světové orchestry a známí sólisté. "Stavím program festivalu jako důmyslnou architekturu, kterou je možné dlouhodobě rozvíjet a budovat, i s cílem, aby i ty největší festivalové hvězdy sloužily programu, a nikoliv naopak," uvedl umělecký ředitel festivalu Vrabec.

Klíčová programová řada Dvořák Collection letos uzavře dvouletý cyklus, ve kterém festival představuje Dvořákovu vokálně-instrumentální tvorbu - oratoria, kantáty a mše. Zazní také repertoárová rarita - kantáta Americký prapor, jediné Dvořákovo dílo na anglický text, nebo zřídka uváděná Lužanská mše ve skladatelově úpravě pro Rudolfinum.

Sbírku prestižních orchestrů festivalu letos rozšíří britský ansámbl Orchestra of the Age of Enlightenment, rakouská Camerata Salzburg nebo londýnský orchestr Akademie sv. Martina v polích, který svůj dlouho trvající věhlas založil na skvostné interpretaci Mozarta. Po dvou letech se do Prahy vrací drážďanská Staatskapelle, tentokrát s dirigentem Manfredem Honeckem a mezzosopranistkou Bernardou Finkovou. Největší instrumentalisty současnosti v programu reprezentují klavíristé Krystian Zimerman, Jevgenij Kissin, Valentina Lisitsová či houslistka Janine Jansenová. V pozici kurátorky komorní řady se poprvé představí žena, izraelská klarinetistka Sharon Kamová.

Hlavním centrem festivalu je Rudolfinum, koncerty komorní řady probíhají kromě Dvořákovy síně také v Anežském klášteře. Podle ředitele pořádající Akademie klasické hudby Roberta Koláře je rozpočet festivalu přibližně 40 milionů korun. Přibližně 24 procent pokryje zisk ze vstupného. Kompletní program je k dispozici na www.dvorakovapraha.cz.