Právě zveřejněno

Praha - Šéftrenér Tomáš Dvořák věří, že čeští atleti přivezou z mistrovství světa v Londýně medaile. Rád by od nich viděl nejlepší výkony v sezoně nebo osobní rekordy. Konkrétní počet cenných kovů, na které mají čeští reprezentanti naději, odhadovat nechtěl.

Před dvěma lety v Pekingu získala česká výprava jedinou medaili díky zlatu Zuzany Hejnové v běhu na 400 metrů překážek. Dvojnásobná mistryně světa Hejnová má medailové ambice i před Londýnem, na cenné kovy vzhledem k vývoji sezony mohou pomýšlet také oštěpaři Barbora Špotáková a Jakub Vadlejch nebo koulař Tomáš Staněk. "Věřím, že medaile budou. To už jsem napověděl až běda, je tam množné číslo. Medaili chce získat každý. Jedna věc je, co říkají čísla aktuální, a druhá, co se bude dít na tom stadionu," řekl Dvořák na dnešní tiskové konferenci.

Výkony na velkých světových akcích nemusejí odrážet aktuální postavení ve světových tabulkách. "Ne nadarmo se říká, že na šampionátu je to všechno od nuly. Jsou tam různá úskalí. Jsou tam kvalifikace, rozběhy," popisoval Dvořák.

Na mistrovství světa pojede 27 českých atletů. Poprvé má česká výprava čtyři závodníky v jedné disciplíně. Umožnilo to v oštěpu vítězství Jakuba Vadlejcha v loňském ročníku Diamantové ligy a pozvánky od IAAF pro Jaroslava Jílka a Vítězslava Veselého, kteří těsně zaostali za svazovým A limitem.

Šampionát potrvá od pátku 4. do neděle 13. srpna. Kapacita londýnského olympijského stadionu se oproti hrám v roce 2012 snížila o 20.000 míst, ale i tak slibuje až 60.000 diváků v hledišti výbornou atmosféru. "Bude to deset dní atletiky na úžasném stadionu. Věřím, že s úžasnou kulisou," dodal Dvořák.

Špotáková jede na MS bojovat o medaili, čeká se souboj generací

Oštěpařka Špotáková jede na MS bojovat o medaili. Výkonem 68,26 metru z mítinku Diamantové ligy v dějišti světového šampionátu Londýně jí patří druhá příčka v letošních světových tabulkách. Před ní je pouze olympijská vítězka Sara Kolaková, která na jiném mítingu DL v Lausanne odsunula Špotákovou na druhou příčku posledním pokusem dlouhým 68,43 metru.

Zkušená Špotáková a mladá Chorvatka mají před zbytkem světa více než metrový náskok. V Londýně tak může být k vidění souboj generací. "Mezi námi je čtrnáct let věku, což je docela šílené," řekla šestatřicetiletá Špotáková novinářům.

Ocenila, jak se dvaadvacetiletá Kolaková vyrovnala s rolí úřadující olympijské šampionky. Vytrvala v tréninku a svou výkonnost oproti minulé sezoně ještě zlepšila. "Myslím si, že má výborný styl. Jako každá Balkánka je hodně soutěživá. Opravdu je to velmi náročná soupeřka," doplnila na její adresu bronzová olympijská medailistka z Ria Špotáková.

Týden po závodě v Londýně světová rekordmanka vyhrála ještě závod Diamantové ligy v Rabatu, kde se ale na jejím výkonu podepsala únava. "Nic tak strašného jsem ještě nezažila. Ten závod mi opravdu dal strašně zabrat a týden jsem se z toho sbírala," vyprávěla dnes novinářům.

Trenér Rudolf Černý jí naordinoval lehčí tréninkový program a únava odezněla. Dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková cítí před vrcholem sezony rostoucí formu. "Na šampionát se velmi těším. Jelikož mám druhý nejlepší výkon, tak bych rozhodně ráda bojovala o medaile. A nejraději bych si vytvořila alespoň nejlepší letošní výkon," řekla.

Mistrovství světa je náročnější než běžné mítinky. Je tam mnohem více závodnic, soutěž i přípravy na ni trvají podstatně déle. Je to obtížné po psychické i fyzické stránce. "Mistrovství světa nikdy nebylo jednoduché. S tím počítám, že to bude boj," poznamenala světová šampionka z Ósaky 2007, která před dvěma lety v Pekingu skončila až devátá.

Na stadionu v Londýně získala v roce 2012 svou druhou zlatou olympijskou medaili. "Mám na něj krásné vzpomínky. Letos jsem si je hezky oživila, takže doufám, že si dojem ze stadionu nezkazím. Věřím, že ne. Jsem opravdu optimisticky naladěná a cítím se dobře. Takže nevidím důvod, proč by to mělo být špatné," dodala.

Do Londýna ji pojede podpořit partner Lukáš, syna Janka nechá doma s babičkami. Kvalifikace oštěpařek se uskuteční v neděli 6. srpna, finále je na programu o dva dny později.