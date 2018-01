Berlín - Německý soud dnes na doživotí poslal do vězení dvacetiletého mladíka, který loni v západoněmeckém městě Herne zavraždil devítiletého chlapce a dvaadvacetiletého muže. Fotografie obětí se pak objevily na internetu. Marcel H., jehož čin šokoval Německo, se během procesu k oběma vraždám přiznal.

Jeho první obětí se loni v březnu stal chlapec Jaden ze sousedství, druhou o něco později známý Christopher W. Prvnímu z nich Marcel H., kterému podle psychologů chybí soucit, zasadil 52 bodných ran, druhému dokonce 68.

Na policii, které se po dvojici vražd sám přihlásil, vypověděl, že se rozhodl zabíjet poté, co se neúspěšně ucházel o působení v armádě. Tehdy si prý usmyslel, že zabije prvního člověka, který mu otevře dveře. Stal se jím právě devítiletý Jaden, kterého vylákal pod záminkou, že potřebuje pomoci se žebříkem. Christophera W., u něhož se po prvním činu schovával, pak zabil zřejmě proto, že ho chtěl nahlásit policii.

Po první vraždě poslal Marcel H. fotky z místa činu dvěma známým. Jeden z nich je pak zveřejnil na takzvaném darknetu, což je obtížně přístupná, anonymní část internetu využívaná mimo jiné k nelegálním obchodům. Posléze se na něm objevily i zvukové nahrávky, v nichž Marcel H. vraždy chladnokrevně popisoval. "Právě jsem zabil souseda. Moje ruka teď krvácí - a to je to jediné, co mě zrovna vadí," říkal na jedné z nich.

Soudci museli během procesu rozhodnout mimo jiné o tom, jestli k Marcelovi H. přistupovat jako k dospělému, nebo mladistvému. Ve druhém případě by bylo maximálním trestem 15 let odnětí svobody. Nakonec ale dali i na posudky psycholožky a psychiatričky, podle nichž je možné pachatele, jehož psychika vykazuje psychopatické, narcistické a sadistické prvky, považovat za dospělého.