Praha - Dvojnásobný evropský šampion Jan Kuf byl dnes vyhlášen nejlepším moderním pětibojařem roku 2016. Na slavnostním ceremoniálu v Praze vstoupili do Síně slávy první čeští olympijští medailisté Jiří Adam, Jan Bártů a Bohumil Starnovský, stříbrné družstvo z her v Montrealu 1976.

Pětadvacetiletý Kuf letos na evropském šampionátu v Sofii triumfoval v soutěži jednotlivců i ve smíšené štafetě s Natálií Dianovou. "Jsou to krásné zážitky, na které nikdy nezapomenu. Byla to zatím moje nejlepší sezona v životě," řekl pětibojař, do jehož výčtu letošních úspěchů patří i bronz ze závodu Světového poháru v Římě.

Jen na olympiádě v Riu se mu nedařilo. Parkur po pádu, který se objevil třeba i v americké televizní show, nedokončil a celkově obsadil 36. místo. "Olympiáda sama o sobě je úžasná, byl můj sen tam jet a letos se to povedlo, i když to tam nevyšlo podle představ. Celý tenhle rok pro mě byl úžasný," řekl muž, který ovládl anketu pětibojařů potřetí za sebou.

Pro rok 2017 se těší na soustředění v USA a na evropský a světový šampionát. Mistrovství světa bude v Káhiře, která sice není oblíbenou závodní destinací, jenže Kuf tam bral medaile ve Světovém poháru. "Dva roky po sobě jsem tam byl na placce, tak budu doufat, že v tomto trendu budu pokračovat," řekl.

Vítězem kategorie 5P pro pětibojařský talent se stal Martin Vlach, který byl sedmý na mistrovství Evropy juniorů, společně s Markem Gryczem získal stříbro ve štafetě a ve trojici s Vojtěchem Hercíkem také stříbro v soutěži družstev. Junioři získali evropské medaile po čtyřech letech, přitom jsou v této kategorii prvním rokem.

Stříbrné družstvo Adam, Bártů, Starnovský se sešlo poprvé po čtyřech letech. Bártů, který v Montrealu získal také individuální bronz, dorazil na vyhlášení z Velké Británie, kde od roku 1998 působí ve vedení britského moderního pětiboje.

Olympijské hry v Montrealu má spojené s oslavami medailí, které jsou pro český moderní pětiboj zlomové. "Do té doby se o nás vůbec nepsalo. Po Montrealu se otevřely dveře do médií a náš sport se zviditelnil," řekl jednašedesátiletý Bártů.

"Jsou to první hrdinové, kteří dosáhli na medaili z nejdůležitější soutěže. Tahle trojice nastartovala úspěšnou éru československého, potažmo českého pětiboje," vyzdvihl bronzový olympijský medailista z Atén 2004 Libor Capalini.