Tenerife (Španělsko) - Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová dnes zahájila soustředění na Tenerife. Na Kanárských ostrovech bude trénovat do 5. května. Jejím prvním závodem v sezoně pod otevřeným nebem by měl být 27. května mítink Diamantové ligy v americkém Eugene.

Třicetiletá Hejnová se po zisku stříbrné medaile na hladké čtvrtce na halovém mistrovství Evropy připravovala střídavě v Praze a v Německu. Na Tenerife přijela společně s koučem Falkem Balzerem a tréninkovou parťačkou.

"Už jsem se těšila do tepla. Mám to tady ráda. Je tady v podstatě všechno, co potřebujeme, na jednom místě. Mělo by teď odjet hodně lidí zpátky domů, takže i na stadionu by mělo být volněji," uvedla ve vyjádření pro novináře.

Na Tenerife, kde byla i na podzim, jsou vedle ní také další české atletky, například jiná překážkářka Denisa Rosolová. Hejnová se v poslední době hodně věnovala achilovce, která ji pobolívala, aby byla připravená na intenzivní trénink na soustředění. "Teď už se zdá, že je všechno v pořádku, takže tady se budu věnovat hodně kvalitě a hlavně překážkám, na kterých jsem ještě vlastně netrénovala," řekla.

Po návratu bude společně s trenérem ladit formu na první závod v Eugene. "Bude hodně nabitý. Co jsem měla možnost vidět startovní listinu, tak nebude chybět ani olympijská vítězka (Dalilah Muhammadová). Takže se máme na co těšit," poznamenala Hejnová.

Vedle Američanky Muhammadové plánují v Eugene startovat také další medailistky z loňské olympiády v Riu de Janeiro, kde Hejnová skončila čtvrtá. Přihlášeny jsou Dánka Sara Petersenová i Ashley Spencerová z USA.

Vrcholem sezony bude pro Hejnovou srpnové mistrovství světa v Londýně, kde bude po triumfech z Moskvy a Pekingu útočit na třetí titul za sebou.

Na Tenerife, kde Hejnová byla i na podzim, jsou vedle ní také další české atletky. Například jiná překážkářka Denisa Rosolová, která se zotavila po březnové operaci, při níž jí lékaři vyčistili oblast kolem úponu Achillovy šlachy.

"Absolvovala jsem svůj první běžecký trenink na dráze. Měsíc a půl, kdy jsem nemohla pořádně běhat, je znát, pořád je ale spoustu času a já věřím, že budu dobře připravená, i když lehce později," uvedla Rosolová na svém facebookovém profilu. Před odletem na Kanárské ostrovy stříbrná medailistka z ME 2012 běhala na páse se speciálním zařízením, které jí odlehčilo o část tělesné hmotnosti.