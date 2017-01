Praha - Veterináři potvrdili v Česku 12. ohnisko ptačí chřipky, a to v Ostravě-Svinově v Moravskoslezském kraji. Chov o 20 ptácích bude dnes okolo desáté hodiny vyhuben, sdělil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal. V Moravskoslezském kraji ohnisko zatím nebylo, byly tam ale zaznamenány úhyny volně žijících ptáků. Zároveň veterináři potvrdili chřipku u další volně žijící labutě v Opavě a ve Veselí nad Lužnicí.

"Včera (v sobotu) ve večerních hodinách potvrdily laboratorní výsledky výskyt ptačí chřipky H5 v dalším malochovu, tentokrát v Ostravě-Svinově v Moravskoslezském kraji," řekl ČTK Pejchal.

Ředitel Krajské veterinární správy SVS pro Moravskoslezský kraj Severin Kaděrka ČTK potvrdil, že v sobotu byly po úhynu odebrány vzorky u čtyř kusů drůbeže. "Večer jsme zjistili na základě vyšetření pozitivní nález u jedné této slepice. Dneska v dopoledních hodinách provádíme likvidaci 20 slepic, které tam jsou," uvedl Kaděrka.

Na základě dalšího epizootologického šetření pak podle něj bude rozhodnuto o následném postupu. "V pásmu dozoru bude provedeno sčítání drůbeže, abychom viděli, kolik v té lokalitě je slepic, hrabavé nebo vodní drůbeže chováno. Podle toho rozhodneme, co dál bude ještě následovat," řekl Kaděrka.

Doplnil, že budou zkoumat lokalitu v okolí tří kilometrů od ohniska. "Je to prakticky pod Rudnou ulicí a ten objekt je postavený samostatně, není to v nějaké řadové zástavbě. Nejbližší soused nechová drůbež, takže uvidíme, jak to bude dál," řekl Kaděrka. Kolik drůbeže je v okolí zatím není přesně jasné, ale podle Kaděrky se předpokládá, že v této lokalitě to nebude velké množství. Šetření bude hotové nejdříve v příštím týdnu. "Jedná se o to, že to sčítání drůbeže prakticky bude dělat obec, takže jí musíme také nechat nějaký prostor, aby to mohli udělat. Jedná se nám o to, abychom rychle likvidovali to ohnisko. Čím rychleji budeme pracovat a odstraníme to, tak tím je menší pravděpodobnost dalšího rozšiřování," vysvětlil Kaděrka.

Zopakoval, že pokud lidé chovají drůbež, měli by jí hlavně zamezit přístup k volně žijícím ptákům. "Nejvhodnější je chovat je momentálně v uzavřeném prostoru. Nedávat krmivo ani vodu ven, kde by byl přístup volně žijících ptáků, protože hlavním zdrojem jsou veškeré exkrementy. Samozřejmě hovoříme i o tom, že tam, kde se vyskytuje ptačí chřipka, by se ta místa neměla navštěvovat. Hlavně ty osoby, které doma chovají drůbež, protože to mohou donést na svých botách domů," připomněl Kaděrka.

Ptačí chřipka se v ČR objevila na začátku letošního roku asi po deseti letech. Čtyři ohniska jsou v jižních Čechách, čtyři na jižní Moravě a po jednom ve Středočeském, Olomouckém a Libereckém kraji. Úhyny volně žijících ptáků na nemoc byly zaznamenány i v Praze, ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.

Naprostá většina ohnisek byla nalezena v malochovech. Výjimkou byl velkochov v Řitovízi u Blatné na Strakonicku, kam se virus zřejmě dostal z podestýlkové slámy, kterou asi kontaminovaly divoké kachny. Firma přišla vybitím 6500 kachen přibližně o 20 tun masa. Celkem se v ČR vybilo již zhruba 20.000 ptáků.

Ptačí chřipka je rozšířena v mnoha evropských státech, včetně sousedního Slovenska. Virus typu H5N8 se snadno přenáší mezi ptáky, lidé se jím podle dosavadních poznatků nakazit nemohou.