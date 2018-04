Paříž - Po dvou druhých místech se cyklista Zdeněk Štybar v neděli pokusí zabojovat o vítězství ve slavném jednorázovém závodu Paříž-Roubaix. Jeho belgický tým Quick-Step Floors zatím letošní sezoně WorldTour dominuje a nasbíral již 24 vítězství, úřadující český šampion však na pódiové umístění stále čeká.

Dobrou formu Štybar má, což ukázal v minulých dnech, kdy dojel v první desítce v belgických klasikách Kolem Flander (10.), Napříč Flandry (8.), Gent-Wevelgem (8.) a E3 Harelbeke (9.). Užívá si pohodu, jaká ve stáji miliardáře Zdeňka Bakaly panuje.

"Řekl bych, že morálka už by ani nemohla být lepší. Všichni jsou ve výborné formě, mají velkou motivaci a jdeme závod od závodu," řekl Štybar v týdnu v rozhovoru pro server Cyclingnews.

O tradiční dlažební kostku určenou pro vítěze "Pekla severu" loni bojoval marně ve finiši s olympijským vítězem Belgičanem Gregem van Avermaetem. V roce 2015 skončil rovněž druhý ve spurtu skupiny uprchlíků za Němcem Johnem Degenkolbem.

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu může opět využít svých technických schopností a zkušeností z terénu. Na trati dlouhé 256,3 kilometru bude 29 úseků vedoucích po dlažebních kostkách.

Minulou neděli dojel desátý v závodě Kolem Flander, v jehož závěru už pouze kryl záda týmovému kolegovi Nikimu Terpstrovi, který dotáhl únik k vítězství. Nizozemského cyklistu se marně snažil stíhat favorizovaný Slovák Peter Sagan, který se pak zlobil, že s ním nikdo nechtěl spolupracovat. "Nejsem jediný, koho je třeba porazit. V závodě nás jede 200. Udělali chybu (soupeři), protože takhle Quick-Step vyhraje úplně všechno," stěžoval si trojnásobný mistr světa.

Podle Štybara by byla chyba, kdyby se situace otočila a týmy začaly jezdit proti Quick-Stepu. "Myslím, že každý musí jet vlastní taktiku. Když se budou jenom dívat na nás, bude to špatně. My jedeme podle svého a ostatní to musí dělat také tak," uvedl.