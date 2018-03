Praha - Biografický dokument o životě a díle režiséra Miloše Formana, náhled do korespondence Franze Kafky s Milenou Jesenskou, příběh nejmladšího českého města Havířova či portrét loutky Josefa Spejbla, která napřesrok oslaví sté narozeniny, jsou mezi náměty připravovaných dokumentů České televize (ČT). Vloni přijala do výroby 390 projektů. Z toho téměř 40 procent tvoří dokumentární, publicistická a vzdělávací tvorba, uvedl na dnešním setkání s novináři v Praze generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Česká televize měla loni v rozpočtu na dokumentární tvorbu 100 milionů korun. Kromě konkrétních osudů se zaměří i na společnost v širším kontextu. Upozorní na celosvětový nedostatek zdravotních sester, všimne si osudu hasičů, pro něž je nebezpečí součástí profese, a dotkne se tolik skloňovaného tématu inkluze.

Vloni získaly dokumenty, na nichž se veřejnoprávní televize podílela, přes dvě desítky festivalových cen, do kin a k obrazovkám přivedly stovky tisíc diváků. Jedním z oceňovaných byl film Zkáza krásou Heleny Třeštíkové, která právě natáčí snímek Miloš Forman - Cesta ke svobodě. "Když jsem zhlédla jeho Konkurs, bylo mi 13 let a na plátně jsem najednou viděla život, jaký jsem znala. Propadla jsem pak filmům české nové vlny a tajně snila, že bych jednou také chtěla točit. Za to, že jsem se stala režisérkou, vlastně vděčím jemu," svěřila se.

Podle ní Forman už natáčení před kamerou odmítá. Tento snímek ale podporuje, řekla režisérka o projektu vznikajícím s francouzským kanálem Arte.

Součástí dokumentární tvorby je i ne vždy příjemný pohled do historie. Česká televize tak připravuje snímek o nejzápornějším hrdinovi nejen 10. století Boleslavovi I. či sérii o aférách a skandálech, které narušují idealizovaný obraz první republiky. Diváci nahlédnou do zákulisí Národního divadla nebo nového cirkusu, příznivci cestování navštíví téměř všechny kouty světa. Pokus uspět na americkém kontinentu představí cestopisný snímek Davida Smoljaka spojený s fenoménem Járy Cimrmana. Podle Zdeňka Svěráka by dokument Cimrman dobývá Ameriku mohl odpovědět na otázku, zda je náš humor přeložitelný do angličtiny, zda je přenositelný do jiného než českého prostředí. On osobně z toho má dojem, že ano, i když ne zcela.

Miloslav Šmídmajer natočí bilanční dokument ke 100. výročí narození Miroslava Horníčka, Jiří Strach se pustí do portrétu k pětasedmdesátinám herce Františka Němce, Jolana Matějková chce pod názvem Proti proudu přiblížit politického vězně nacismu i komunismu kardinála Josefa Berana a režisérka Hana Třeštíková naváže na časosběrný projekt své matky Manželské etudy a zmapuje manželské páry své generace. Olga Špátová připraví k jubileu skautingu snímek Skautské století, zatímco dokumentární seriál Martina Kratochvíla a Jana Malíře se zaměří na historii československého jazzu.