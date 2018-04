Děčín - Dva lidé jsou v kritickém stavu po dnešním úniku jedovatého fenolu z cisterny nákladního auta v Děčíně. Zranilo se celkem 17 lidí, většinou se nadýchali nebo je látka poleptala, řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Neštěstí se odehrálo ráno v areálu firmy Chemotex, výrobce průmyslové chemie, kosmetiky a drogerie. Mimo areál firmy fenol nepronikl, okolí nekontaminoval. Hasiči a záchranáři zásah před polednem ukončili.

Děčínští hasiči vyjeli na místo v 7:43 a postarali se o zamezení úniku látky. "K úniku nebezpečných látek do ovzduší mimo areál firmy nedošlo a dále toto riziko nehrozí," ujistila ČTK mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová. Případ si převzali děčínští a krajští kriminalisté.

Sanitky rozvezly zraněné do nemocnic v Děčíně, Litoměřicích, České Lípě a Ústí nad Labem. Jednoho člověka transportoval vrtulník do ústeckého traumacentra. V kritickém stavu zůstávají dva lidé. Zranění jsou hlavně zaměstnanci firmy, řidič nákladního automobilu je externí pracovník.

Ředitel Chemotexu Josef Urbánek ČTK řekl, že fenol společnost využívá při výrobě chemických specialit. V současnosti celá výroba stojí. V Chemotexu pracuje na 90 lidí. Podnik je soukromý, v roce 1993 byl privatizován. Většinu produkce podle jeho webových stránek tvoří tenzidy a detergenty, chemikálie pro strojírenský, stavební, textilní a papírenský průmysl a chemické speciality.

Fenol je jedovatá bezbarvá látka, která má leptavé účinky na všechny tkáně. Rychle se vstřebává, poškozuje játra a ledviny, a také dýchací a oběhový systém.

Děčínský magistrát informoval veřejnost na facebooku, že okolí nebylo zasaženo. "Je to čistě uvnitř chemičky. Rozhodně není potřeba přijímat žádná další bezpečnostní opatření, protože se jednalo o fenol, který není těkavý," řekla ČTK mluvčí radnice Markéta Lakomá. Dodala, že se protrhla hadice při přečerpávání látky. Odborníci by měli místo dekontaminovat. "V podstatě se to dál nijak města netýká," dodala Lakomá s tím, že v minulosti se obdobná událost v souvislosti s chemičkou nestala.

"Dle našich informací k úniku fenolu do kanalizace ani povrchových vod nedošlo. Havárii řeší vodoprávní úřad Děčín," řekla ČTK Jana Jandová z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), jež byla o události také zpravena.

Únik nebezpečných látek řešili záchranáři v minulosti v České republice několikrát. V létě roku 1997 unikl nebezpečný plyn kyanurchlorid z pardubické chemičky Synthesia, přiotrávil pět zaměstnankyň Výzkumného ústavu organických syntéz v areálu firmy. O dva roky později dráždivý plyn chlór zamořil část provozu textilní firmy Toray v Prostějově poté, co pracovník v úpravně vody omylem nasypal do nádrže 350 kilogramů chloranu sodného. Následnou reakcí se uvolnilo 1200 metrů krychlových chlóru a kysličníku chlóru. Do nemocnice bylo tehdy odvezeno sedm lidí.