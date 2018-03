Ostrava - Vítězná šňůra hokejistů Brna v extraligovém play off se v součtu s loňskou cestou za mistrovským titulem natáhla už na osm utkání. Kometa sice musela rozehrát čtvrtfinálovou sérii na ledě Vítkovic, ale v obou úvodních duelech dokázala zvládnout napínavý závěr a odvezla si vedení 2:0 na zápasy.

Vítkovičtí přitom až do začátku 35. minuty díky úvodní trefě vedli. "Šli do nás a snažili se nás vyprovokovat, ale my jsme to naštěstí ustáli a otočili zápas v náš prospěch," uvedl pro klubový web obránce Tomáš Bartejs.

Během necelé minuty pak bylo ale po trefách Marcela Haščáka a Radima Zohorny všechno jinak. "Zlomovým momentem byly ty dva góly rychle po sobě, samozřejmě byl pak ale důležitý i ten třetí, po němž jsme mohli být o něco klidnější a dohrávat zápas trochu více v klidu," podotkl Bartejs.

O pořádnou porci klidu ale připravil mužstvo jinak spolehlivě chytající gólman Marek Čiliak, když v čase 55:35 inkasoval z nahození Ondřeje Romana přes více než půl délky hřiště a domácí snížili na 2:3.

"Byla to pro ně šťastná trefa. My jsme si jen říkali, že jdeme dál, ty zhruba čtyři minuty do konce už nebylo tolik, bylo třeba to dohrát a nedostat další gól," popsal pocity Brňanů Bartejs.

Připustil, že ke zpětnému přezkoumání se i přes úspěšný výsledek našlo ve hře Brňanů více okamžiků. "Žádný zápas není bezchybný, takže určitě budeme i my koukat na video. Věřím, že vyhrajeme i třetí utkání, pak uvidíme. V Brně bude určitě naprosto skvělá atmosféra. Jako celou sezonu. A když si vzpomeneme na loňské play off, to bylo něco neskutečného. Počítám, že nás čeká to samé i nyní," těšil se Bartejs na domácí publikum.

Čiliak hodil smolný a nepříliš obvyklý moment rychle za hlavu. "Přejel mi tam jeden hráč, pak druhý. Ani nevím, kde se mi ten puk ztratil. Naštěstí jsme ale vyhráli, tak mě to tolik nemrzí," řekl Čiliak.

Vedení v sérii ho těší, ale nepřeceňuje ho. "Jsme obětaví a padáme tam po držkách. Soupeř navíc provokuje, což když člověk vidí, tak ho to nakopne. Je to 2:0 na zápasy, ale série se hraje na čtyři vítězství. Musíme ještě zabrat," zdůraznil Čiliak.

Brňané mohou nyní celou sérii dokonce uzavřít před vlastními fanoušky v nejkratším možném termínu. "Do každého utkání jdeme s touhou vyhrát. A ve Vítkovicích se nám to podařilo. Teď se vše stěhuje k nám domů, kde bude peklo. Nohama jsme ale pořád na zemi. Každý duel začíná od nuly a rozhodují maličkosti. Doma musíme hrát zase stejně obětavě, právě tak, jako jsme hráli tady," uzavřel Čiliak.