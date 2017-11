New York - Hokejový útočník Ondřej Palát z Tampy Bay vstřelil v sobotním utkání NHL gól a navrch přidal asistenci, nejlepší tým soutěže ale doma podlehl New Yorku Islanders 3:5. Michael Frolík rozhodl o výhře Calgary 5:4 v prodloužení na ledě Philadelphie, za niž dvakrát asistoval Jakub Voráček. Střelecky se prosadil i Radek Faksa z Dallasu, který rozhodujícím zásahem pomohl k výhře Stars 6:3 nad Edmontonem. Vladimír Sobotka přispěl brankou k obratu St. Louis ve Vancouveru, kde Blues vyhráli 4:3 v prodloužení.

Islanders v 42. minutě vedli už 4:0. Šestadvacetiletý Palát ukončil v 44. minutě sedmizápasovou šňůru bez vstřelené branky, když se prosadil střelou z rychlého přečíslení nad rameno brankáře Thomase Greisse. Frýdecko-místecký rodák se trefil popáté a snížil na 2:4. V 57. minutě se pak asistencí podílel na kontaktní brance Yanniho Gourdeho.

Dva body pro Islanders potvrdil do prázdné branky 14. gólem kapitán John Tavares, který k němu přidal dvě nahrávky. První formace Tampy ve složení Vladislav Naměstnikov, Steven Stamkos, Nikita Kučerov vyšla teprve podruhé v ročníku bodově naprázdno.

"Náš výkon se sice v průběhu zápasu zlepšil, ale příliš pozdě. Spousta odrazů směřovala jinam, ale podle mě v posledních 15 utkáních šly puky naším směrem," prohlásil Palát.

Frolík rozhodl o bodu navíc pro Flames v 62. minutě, kdy mu při brejku dva na jednoho přihrál Mikael Backlund a český útočník střelou bez přípravy prostřelil gólmana Briana Elliotta. Kladenský rodák se prosadil počtvrté a vysloužil si díky tomu označení druhé hvězdy večera.

Calgary k triumfu výrazně pomohl Sean Monahan, jenž zaznamenal hattrick a asistenci. Johnny Gaudreau bodoval podeváté za sebou, což se mu v kariéře povedlo poprvé. Jaromír Jágr se bodově neprosadil. Voráček se díky dvěma asistencím posunul na sedmé místo kanadského bodování. Druhé utkání v NHL odpískal čárový rozhodčí Libor Suchánek.

Flames po první třetině prohrávali 1:3, ale po druhé části díky třem využitým přesilovkám svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 4:4. "Myslím si, že máme velmi dobrý charakter. Po první třetině jsme si řekli, že takový výkon stačit nebude a že potřebujeme být lepší. Monahan hrál skvěle, přesilovka nám zafungovala a první řada získala sebevědomí. Byl to pro ně velký zápas," řekl Frolík.

"Jsou to pro nás důležité dva body. Před zápasem jsme si říkali, že takový obrat potřebujeme. Musíme se ujistit, že takhle budeme hrát každý večer. Bylo to s námi trochu nahoru a dolů. Je to skvělá výhra, snad nám dodá sebevědomí," doplnil Frolík.

Faksa vstřelil vítězný gól v 39. minutě, kdy před brankovištěm zpracoval přihrávku Tylera Pitlicka a zblízka překonal Cama Talbota. Pro třiadvacetiletého centra šlo o pátou trefu v ročníku. Za Stars se prosadilo šest střelců, kteří pomohli zastavit třízápasovu sérii proher. Na všech brankách Edmontonu se podílel kapitán Connor McDavid, který vstřelil gól a dvakrát asistoval.

Střední útočník Martin Hanzal utrpěl ve třetí třetině zranění v horní části těla. Trenér Dallasu Ken Hitchcock doufá, že se Hanzal v pondělí bude moci zapojit do tréninku.

Stejně jako Palát s Faksou se i Sobotka prosadil popáté. V 34. minutě střelou z levého kruhu snížil na 2:3. Blues pak zásluhou beka Joela Edmundsona v poslední třetině vyrovnali a dovedli zápas do prodloužení. V něm rozhodl v 63. minutě o bodu navíc pro St. Louis Brayden Schenn, který bodoval v sedmém utkání po sobě.

David Pastrňák nebodoval ani ve čtvrtém zápase v řadě, jeho Boston ale uspěl na ledě San Jose 3:1. Neprosadil se ani David Krejčí, který se do sestavy Bruins vrátil ve čtvrtek poté, co kvůli problémům se zády vynechal jedenáct duelů. V dresu San Jose si Tomáš Hertl připsal dva záporné body do hodnocení plus/minus. Za hosty se poprvé v NHL trefil dvaadvacetiletý slovenský útočník Peter Cehlárik.

Auston Matthews oslavil návrat do sestavy Toronta dvěma brankami, které přispěly k vysoké výhře Maple Leafs 6:0 v Montrealu. Ontarijský klub zvítězil pošesté v řadě. Držitel Calder Trophy pro nejlepšího nováčka z minulé sezony vynechal kvůli zranění v horní části těla čtyři zápasy.

Chicago porazilo Pittsburgh 2:1. Blackhawks vedli od 13. minuty, Penguins se podařilo vyrovnat v 49. minutě díky Mattu Hunwickovi, ale už o 21 vteřin později vrátil hostům vedení Arťom Anisimov. Blackhawks porazili pensylvánské mužstvo i podruhé v sezoně, v prvním zápase doma zvítězili 10:1.

Křídelní útočník Anthony Duclair zařídil třemi góly výhru Arizony v Ottawě 3:2 v prodloužení. Dvaadvacetiletý Kanaďan dovršil hattrick po 83 vteřinách nastaveného času. Coyotes dokázali poprvé v ročníku zvítězit ve dvou duelech po sobě.

Výsledky NHL:

Philadelphia - Calgary 4:5 v prodl. (3:1, 1:3, 0:0 - 0:1)

Branky: 2. Manning, 14. Couturier (Voráček), 17. Provorov, 35. Patrick (Voráček) - 27., 30. a 35. Monahan, 8. Gaudreau, 62. Frolík. Střely na branku: 39:31. Diváci: 19.210. Hvězdy utkání: 1. Monahan, 2. Frolík, 3. Gaudreau (všichni Calgary).

Dallas - Edmonton 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Branky: 7. Roussel, 9. Radulov, 28. Shore, 39. Faksa, 54. Jamie Benn, 59. Spezza - 17. a 21. Caggiula, 18. McDavid. Střely na branku: 21:30. Diváci: 18.312. Hvězdy utkání: 1. Roussel, 2. Jamie Benn (oba Dallas), 3. McDavid (Edmonton).

Ottawa - Arizona 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 18. Stone, 22. Borowiecki - 20., 52. a 62. Duclair. Střely na branku: 32:28. Diváci: 16.471. Hvězdy utkání: 1. Duclair, 2. Ekman-Larsson (oba Arizona), 3. Stone (Ottawa).

Winnipeg - New Jersey 5:2 (0:0, 5:1, 0:1)

Branky: 26. Connor, 29. Laine, 29. Trouba, 30. Hendricks, 39. Perreault - 27. Gibbons, 48. Butcher. Střely na branku: 34:36. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. Hendricks, 2. Perreault, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Los Angeles - Florida 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: 9. Toffoli, 43. J. Brodzinski, 46. Andreoff, 58. Lewis. Střely na branku: 20:24. Diváci: 18.230. Hvězdy utkání: 1. Kuemper, 2. Toffoli, 3. J. Brodzinski (všichni Los Angeles).

Buffalo - Carolina 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 53. E. Kane - 35. J. Williams, 56. Aho, 60. Nordström. Střely na branku: 25:33. Diváci: 18.028. Hvězdy utkání: 1. Aho, 2. Darling, 3. J. Williams (všichni Carolina).

Tampa Bay - NY Islanders 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Branky: 44. a 57. Gourde (na druhou Palát), 44. Palát - 11. a 42. A. Lee, 1. Ladd, 28. B. Nelson, 60. Tavares. Střely na branku: 39:32. Diváci: 19.092. Hvězdy utkání: 1. A. Lee (NY Islanders), 2. Gourde (Tampa Bay), 3. Tavares (NY Islanders).

Pittsburgh - Chicago 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky: 49. Hunwick - 13. Forsling, 49. Anisimov. Střely na branku: 36:38. Diváci: 18.638. Hvězdy utkání: 1. Anisimov, 2. Schmaltz (oba Chicago), 3. Hunwick (Pittsburgh).

Montreal - Toronto 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Branky: 49. a 56. Matthews, 33. Hainsey, 33. Kadri, 41. C. Brown, 49. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 33:31. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. Andersen, 2. Matthews, 3. Kadri (všichni Toronto).

Washington - Minnesota 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky: 10. Oshie, 13. Orlov, 58. Kuzněcov - 13. Niederreiter. Střely na branku: 43:31. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Oshie, 2. Orlov, 3. Holtby (všichni Washington).

Nashville - Colorado 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Branky: 20. Craig Smith, 30. Sissons, 31. Bitetto, 48. Ekholm, 52. Arvidsson - 56. Mironov, 59. Compher. Střely na branku: 24:31. Diváci: 17.113. Hvězdy utkání: 1. Bitetto, 2. Rinne, 3. Craig Smith (všichni Nashville).

Vancouver - St. Louis 3:4 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 12. Boeser, 26. Markus Granlund, 31. S. Bärtschi - 19. Parayko, 34. Sobotka, 45. Edmundson, 63. B. Schenn. Střely na branku: 23:31. Diváci: 18.865. Hvězdy utkání: 1. P. Stastny (St. Louis), 2. S. Bärtschi (Vancouver), 3. B. Schenn (St. Louis).

San Jose - Boston 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Meier - 7. Cehlárik, 11. DeBrusk, 55. Heinen. Střely na branku: 37:20. Diváci: 17.442. Hvězdy utkání: 1. Chudobin, 2. DeBrusk, 3. K. Miller (všichni Boston).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 20 15 2 3 80:52 32 2. Toronto 21 14 0 7 79:63 28 3. Ottawa 18 8 6 4 62:59 22 4. Detroit 20 10 2 8 60:54 22 5. Boston 19 8 4 7 51:57 20 6. Montreal 21 8 2 11 51:74 18 7. Florida 19 7 2 10 59:69 16 8. Buffalo 20 5 4 11 46:71 14

Metropolitní divize:

1. New Jersey 19 11 3 5 63:60 25 2. Columbus 20 12 1 7 59:51 25 3. Pittsburgh 22 11 3 8 59:75 25 4. NY Islanders 19 11 2 6 71:62 24 5. Washington 21 11 1 9 61:66 23 6. Carolina 18 8 4 6 53:51 20 7. NY Rangers 20 9 2 9 63:67 20 8. Philadelphia 20 8 4 8 56:56 20

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 21 15 1 5 70:55 31 2. Winnipeg 19 12 3 4 64:51 27 3. Nashville 19 11 2 6 60:57 24 4. Chicago 20 10 2 8 61:53 22 5. Dallas 20 10 1 9 58:61 21 6. Minnesota 19 9 2 8 56:51 20 7. Colorado 18 9 1 8 62:62 19

Pacifická divize:

1. Los Angeles 20 12 2 6 62:46 26 2. Vegas 18 11 1 6 64:56 23 3. Calgary 19 11 0 8 58:62 22 4. Vancouver 20 9 3 8 51:57 21 5. San Jose 18 10 0 8 45:41 20 6. Anaheim 18 8 3 7 52:52 19 7. Edmonton 20 7 2 11 50:64 16 8. Arizona 22 4 3 15 54:85 11

Kanadské bodování NHL:

1. Stamkos (Tampa Bay) 20 35 (10+25) 2. Kučerov (Tampa Bay) 20 33 (17+16) 3. J. Gaudreau (Calgary) 19 29 (9+20) 4. Schwartz (St. Louis) 21 26 (10+16) 5. B. Schenn (St. Louis) 21 26 (8+18) 6. McDavid (Edmonton) 20 25 (10+15) 7. Wheeler (Winnipeg) 19 25 (5+20) 8. Voráček (Philadelphia) 20 25 (5+20) 9. Scheifele (Winnipeg) 19 24 (11+13) 10. Kessel (Pittsburgh) 22 24 (8+16) 47. Pastrňák (Boston) 19 17 (10+7) 132. Palát (Tampa Bay) 20 12 (5+7) 136. Sobotka (St. Louis) 21 12 (5+7)