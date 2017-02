Praha - Důvěra v českou ekonomiku po lednovém mírném růstu v únoru klesla. Meziměsíčně se souhrnný indikátor důvěry snížil o 1,2 bodu na 98 bodů. Mezi podnikateli se důvěra snížila o 1,1 bodu na 95,9 bodu, u spotřebitelů o 1,8 bodu na 108,2 bodu. Meziročně je však celková důvěra v hospodářství vyšší, stejně jako u obou skupin. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"I přes mírný pokles se důvěra stále pohybuje na vysokých hodnotách a nadále prožíváme nejoptimističtější období za posledních minimálně šest let," komentoval dnešní čísla ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. Jistým způsobem se jedná pouze o korekci rekordních hodnot dosažených v lednu, dodal. Podle Lukáše Hendrycha z auditorské a poradenské sítě BDO je výhled do budoucna zejména z dlouhodobého pohledu ovlivněn obavami z dopadu ukončení intervencí. "Tento faktor se do indikátoru důvěry bude pravděpodobně promítat čím dál výrazněji," míní Hendrych.

Z průzkumu ČSÚ mezi spotřebiteli vyplývá, že se v únoru zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace pro příštích 12 měsíců. Obavy spotřebitelů z jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně nezměnily. "V porovnání s lednem mají spotřebitelé v úmyslu spořit o něco méně," uvedl ČSÚ. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se téměř nezměnily, stejně jako obavy z růstu cen.

V průmyslu se důvěra v únoru meziměsíčně znovu snížila, a to o 1,5 bodu na 96,5 bodu. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci průmyslových podniků jako téměř neměnnou. Současná celková i zahraniční poptávka zůstala oproti minulému měsíci na stejné úrovni a nezměnil se ani stav zásob hotových výrobků. "Očekávání podniků v průmyslu jsou v únoru mírně pesimistická. Respondenti například v příštích třech měsících předpokládají snížení tempa růstu výrobní činnosti při zachování stávajícího stavu zaměstnanosti," uvedli statistici. Z hlediska vývoje ekonomické situace pro příští tří měsíce jsou očekávání podnikatelů sice vyšší, ale pro období příštích šesti měsíců nepředpokládají podnikatelé v průmyslu oproti lednu výraznější změny.

Ve stavebnictví se celková důvěra podnikatelů zvýšila o 4,7 bodu na 79,7 bodu. V obchodu indikátor důvěry klesl o 0,3 bodu na 104 bodů a ve službách byl nižší o 1,4 bodu a dosáhl 96 bodů.

Indikátory důvěry - bazické indexy (průměr roku 2005 = 100):

Ukazatel únor 2017 leden 2017 únor 2016 Podnikatelé celkem 95,9 97,0 95,3 Průmysl 96,5 98,0 96,5 Stavebnictví 79,7 75,0 87,9 Obchod 104,0 104,3 102,7 Služby 96,0 97,4 93,9 Spotřebitelé 108,2 110,0 106,2 Souhrnný indikátor 98,0 99,2 97,1

Zdroj: ČSÚ