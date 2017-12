Praha - Důvěra v českou ekonomiku po listopadovém poklesu v prosinci vzrostla o 0,6 bodu na 99,6 bodu. U podnikatelů se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšila o 0,8 bodu na 97,5 bodu, naopak u spotřebitelů klesla o 0,3 bodu na 110 bodů. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s loňským prosincem je celková důvěra vyšší o půl procentního bodu.

Analytik Komerční banky Marek Dřímal upozornil na to, že důvěra v ekonomiku je nejvyšší od roku 2008. Statistika podle něj potvrzuje, že se české ekonomice dařilo i v závěrečném čtvrtletí roku. "Zároveň má podle nás dobře našlápnuto i do začátku roku 2018. Růst HDP by měl letos dosáhnout 4,5 procenta a v příštím roce 3,6 procenta," dodal Dřímal.

V rámci jednotlivých podnikatelských odvětví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila v průmyslu, stavebnictví i službách. Klesla pouze u podnikatelů v obchodu, a to o 1,3 bodu 100,5 bodu. "Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se meziměsíčně nezměnil. Pro období příštích tří i šesti měsíců jsou očekávání vývoje celkové ekonomické situace nižší než minulý měsíc," uvedli statistici.

U spotřebitelů se pro příští rok mírně zvýšily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se nezměnily, stejně jako úmysl spořit. "V porovnání s minulým měsícem se spotřebitelé obávají růstu cen přibližně stejně. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se také téměř nezměnily," dodal ČSÚ.

Indikátory důvěry - bazické indexy (průměr roku 2005 = 100):

Ukazatel Prosinec 2016 Listopad 2017 Prosince 2017 Podnikatelé celkem 97,1 96,7 97,5 Průmysl 98,7 97,5 98,7 Stavebnictví 75,0 87,4 89,4 Obchod 100,1 101,8 100,5 Služby 97,7 96,3 96,7 Spotřebitelé 108,7 110,3 110,0 Souhrnný indikátor 99,1 99,0 99,6

Zdroj: ČSÚ

