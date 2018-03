Milán - Sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař je na mistrovství světa po krátkém programu třináctá a útočí na nejlepší výsledek na světové akci v kariéře. Čeští krasobruslaři si dnes v Miláně vylepšili osobní rekord a s přehledem pronikli do volných jízd. Totéž se povedlo na MS podruhé v kariéře v ženské kategorii Elišce Březinové.

Vedení se díky druhé nejvyšší známce historie ujali olympijští šampioni Aljona Savchenková a Bruno Massot z Německa.

Bandáž na koleni Duškové sice stále připomínala listopadovou operaci, ale největší naděje českého krasobruslení se představily v ještě lepší formě než při vydařeném debutu pod pěti kruhy. Bidař se vyhnul i chybičce při trojitém toeloopu, který ho v Koreji trápil. "Jsem za toho toeloopa strašně rád, protože na olympiádě při něm byla malá chyba," řekl po závodě mezinárodní federaci ISU.

Juniorští mistři světa z roku 2016 si posunuli osobní rekord na 66,29 bodu. O 39 setin vylepšili výkon z krátkého programu na loňském ME v Ostravě, kde sedmým místem vstoupili do seniorské kategorie. Svou známku z olympijských her překonali přibližně o tři body. "Máme z našeho hodnocení radost. Je lepší než na olympiádě a to byl náš hlavní cíl," komentoval to devatenáctiletý Bidař. "Udělali jsme krok kupředu, ale pořád máme hodně co zlepšovat," doplnila osmnáctiletá Dušková.

Průběžná 13. příčka je o místo lepší než pozice, které dosáhli na loňském MS i na únorové olympiádě. Ve čtvrteční volné jízdě ale mohou útočit na další posun vzhůru. Od dvanáctého severokorejského páru Rjom Te-ok, Kim Ču-sik je dělí jen tři setiny bodu.

Za prvním světovým titulem s Massotem vykročila pětinásobná šampionka Savchenková, která sbírala tituly s Robinem Szolkovým. Na rozdíl od olympijských her, kde Massot skočil jen dvojitý salchow, zvládli krátký program bez větší chyby a získali za něj 82,98 bodu. Pouze jízda Taťjany Volosožarové a Maxima Traňkova na ZOH 2014 byla hodnocena výše.

Na povedený olympijský krátký program navázali evropští šampioni Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov, kteří za německými reprezentanty zaostali o 1,69 bodu. Za vedoucím duem je zhruba šestibodová propast, z třetího místa půjdou do volných jízd Francouzi Vanessa Jamesová a Morgan Cipres.

Březinová je na MS po krátkém programu 18., vede Kostnerová

Krasobruslařka Eliška Březinová podruhé v kariéře postoupila na mistrovství světa do volných jízd. Při pátém startu na této akci si v krátkém programu o více než šest bodů vylepšila osobní rekord z lednového ME a patří jí průběžná 18. příčka. Překvapivě vede domácí Italka Carolina Kostnerová, která v úvodní části soutěže nechala o 76 setin za sebou olympijskou šampionku Alinu Zagitovovou.

Dvaadvacetiletá Březinová i na světovém šampionátu potvrdila, že prožívá životní sezonu. V krátkém programu drobně zaváhala jen při výjezdu z trojitého lutze, kombinaci dvou trojitých toeloopů i dvojitý axel zvládla suverénně.

Získala 58,37 bodu a v pátečních volných jízdách může útočit na vylepšení svého maxima z MS, kterým byla osmnáctá příčka v roce 2014. Od 13. místa ji dělí necelé dva body. "Kdyby mně někdo řekl dneska ráno, že si vylepším osobní rekord o víc jak šest bodů, tak bych mu to asi nevěřila. Ale stalo se tak a já jsem strašně moc ráda," řekla v rozhovoru na svazovém facebooku. Byla ráda, že se jí podařilo předvést všechno, co natrénovala. "Já jsem si to užila od první sekundy toho programu," dodala.

K radosti milánských fanoušků se do vedení dostala jednatřicetiletá Kostnerová, pro kterou je světový šampionát zřejmě loučením s dlouhou kariérou. Díky skvělému programu s čistými skoky včetně těžké kombinace flipu s toeloopem si zhruba o dva body vylepšila osobní rekord z ME a stala se třetí krasobruslařkou v historii, která získala za krátký program přes 80 bodů.

Pomohly jí k tomu také tradičně vysoké známky za programové komponenty, díky nimž dnes předstihla i favorizovanou Zagitovovou. Patnáctiletá Ruska sice neudělala žádnou výraznou chybu, ale nebyla tak suverénní jako na olympijských hrách. I když Kostnerovou v technice porazila o více než bod, celkově na ni zatím ztrácí. Osobní rekord ve volné jízdě má ale o více než 15 bodů vyšší než zkušená Italka, takže zůstává největší favoritkou na zlato.

Průběžně třetí je díky čistému krátkému programu Japonka Satoko Mijaharaová. Vicemistryně světa z roku 2015, která byla na olympijských hrách čtvrtá, ztrácí na Zagitovovou přes pět bodů.

Hrubá chyba při dvojitém axelu srazila na čtvrtou pozici obhájkyni světového stříbra a bronzovou olympijskou medailistku Kaetlyn Osmondovou z Kanady. Na průběžně třetí Mijaharaovou před volnou jízdou ztrácí 1,63 bodu.

Ženy - po krátkém programu: 1. Kostnerová (It.) 80,27, 2. Zagitovová (Rus.) 79,51, 3. Mijaharaová (Jap.) 74,36, 4. Osmondová (Kan.) 72,73, 5. Sotskovová (Rus.) 71,80, 6. Dalemanová (Kan.) 71,61, ...18. Březinová (ČR) 58,37.

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Savchenková, Massot (Něm.) 82,98, 2. Tarasovová, Morozov (Rus.) 81,29, 3. Jamesová, Cipres (Fr.) 75,32, 4. Zabijaková, Enbert (Rus.) 74,38, 5. Della Monicaová, Guarise (It.) 72,53, 6. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (Čína) 71,98, ...13. Dušková, Bidař (ČR) 66,29.